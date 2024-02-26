"Пришло время рассказать обществу": нардеп озвучил потери ВСУ (видео)

Роман Костенко говорит о цифре в 41 тысячу с пропавшими без вести. Депутат Марьяна Безуглая заявила, что ориентировочная цифра погибших может быть больше — около 50 тысяч.

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Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко, заявил, что на заседаниях комитета Генеральный штаб ВСУ не называл потери украинских защитников, которые были бы больше 50 тысяч. Об этом он сказал эфире Радио Свобода, таким образом, опровергнув данные, которые озвучила депутат Марьяна Безуглая.

"Я был на комитете. Я не слышал, чтобы Генштаб когда-то говорил, что у нас есть 50 тысяч погибшими. Такой информации на комитете никогда не было, я стараюсь присутствовать на всех комитетах. Где-то они когда-то говорили о 7-8 тысячах пропавших без вести. Так это тогда цифра где-то до 40 тысяч, если это можно самому добавить", — сказал он.

Роман Костенко добавил, что то, что сейчас президент озвучил потери Сил обороны в войне против РФ, самое время.

"То, что президент вчера сказал, я считаю, что пришло время рассказать обществу, чтобы оно видело интенсивность боевых действий и потери, которые мы понесли. и сколько Героев мы потеряли.

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26 февраля во время пресс-конференции впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский озвучил данные о потерях Сил обороны. По его словам, 31 тысяча военнослужащих погибли с 24 февраля 2022 года. Количество раненых и пропавших без вести он отказался разглашать.

После озвученных президентом данных о потерях ВСУ депутат от "Слуги народа" заявила, что ориентировочная цифра погибших может быть больше — около 50 тысяч.

Западные СМИ сообщили, что по оценке США, Украина потеряли 70 тысяч солдат. Потери российских военных, по словам официальных лиц, примерно вдвое больше.