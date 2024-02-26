"Цена свободы высока": Кулеба призвал украинцев за границей вернуться, чтобы бороться с РФ

Министр иностранных дел заявил, что те, кто может вернуться, пускай возвращаются и помогают Украине бороться и выжить своим личным вкладом. Многие очень устали от войны, но это не означает, что украинцы готовы сдаться.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев за границей вернуться домой, чтобы помочь стране бороться с российскими оккупантами. Свое мнение он высказал в интервью изданию The Irish Times.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но также призываем всех украинцев, покинувших страну с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть вариант возвращения домой", — сказал министр.

По словам Кулебы, некоторые не могут этого сделать из-за проблем со здоровьем или по другим причинам.

"Но те, у кого есть выбор, могут вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим прямым личным вкладом", — сказал он.

Глава МИД также отметил, что украинцы пережили столетия правления имперских держав, кровавую бойню двух мировых войн, разрушительный голодомор 1932-33 годов, вызванный политикой Сталина, советские репрессии против национальной идентичности и самую страшную ядерную катастрофу в Чернобыле в 1986 году.

"Неужели кто-то думает, что нация, пережившая все это, просто поднимет руки и позволит российским оккупантам захватить нашу землю, убивать наших людей, грабить наши дома, насиловать женщин и устанавливать свою диктатуру на нашей земле? Ни в коем случае", — сказал Кулеба.

Он отметил, что люди очень устали от войны, но это не означает, что Украина готова сдаться.

"Напротив, украинцы слишком хорошо знают из своего прошлого, что цена свободы высока, но цена несвободы и оккупации намного выше", — добавил Кулеба.

Напомним, в МИД призвали запретить экспорт снарядов из ЕС в другие страны, кроме Украины. Дмитрий Кулеба отметил, что западные партнеры слишком поздно приняли решение о наращивании собственного производства боеприпасов и признают эту ошибку.

Также 20 февраля Кулеба назвал одну из причин, почему ВСУ вышли из Авдеевки. По словам украинского дипломата, западным партнерам пора принимать решения более оперативно, ведь каждый день дебатов в одном месте — смерти в другом.