Мобилизация в Украине: юрист рассказал, могут ли призвать на фронт отца и сына одновременно

По словам Ильи Шипко, украинским законодательством не предусмотрено, что один из членов семьи не может быть мобилизован, если второй уже служит. При этом некоторые исключения в виде отсрочки существуют.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут отправиться служить. Юрист Илья Шипко рассказал, может ли такое произойти, что из одной семьи призовут сразу несколько мужчин.

По его словам, многие люди почему-то считают, что мобилизовать на службу всегда можно только одного трудоспособного мужчину из семьи, однако такие суждения крайне ошибочны и не отвечают действительности.

То законодательство, которое сегодня действует в Украине, не предусматривает запрет на призыв сразу нескольких мужчин из одной семьи. То есть, если это условные отец и сын, то им двум одновременно может прийти повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Следует отметить, что ошибочны мысли, что невозможно мобилизовать отца и сына, из соображений того, что должен остаться кто-то из трудоспособных мужчин в семье — как кормильца. На сегодняшний день, отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, предусматривающие такой запрет для мобилизации", — говорится в сообщении.

В то же время, определенные исключения для некоторых категорий лиц все же есть. Соответственно, такого вида мобилизации можно избежать. Один из них может получить отсрочку в соответствии с 23 статьей закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". К примеру, если в семье есть человек, в частности жена, которая имеет инвалидность.

Также право на отсрочку дается мужчине, у которого на обеспечении находится трое несовершеннолетних детей. В таком случае его не смогут мобилизовать уже вместе со взрослым сыном.

То есть, если ни один из пунктов отсрочки семье не подходит, тогда отца и сына могут мобилизовать одновременно. Ограничений на это нет.

Также сообщалось, что грозит мужчинам за неприбытие по повестке в ТЦК и СП в ходе всеобщей мобилизации. Руководитель Кременчугского ТЦК Мирослав Волков отметил, что если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в районный военкомат, его данные передаются в Нацполицию для осуществления розыска.