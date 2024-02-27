Мобілізація в Україні: юрист розповів, чи можуть призвати на фронт батька і сина одночасно

За словами Іллі Шипка, українським законодавством не передбачено, що один із членів сім'ї не може бути мобілізований, якщо другий уже служить. При цьому деякі винятки у вигляді відстрочки існують.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть вирушити служити. Юрист Ілля Шипко розповів, чи може таке статися, що з однієї сім'ї призвуть одразу кількох чоловіків.

За його словами, багато людей чомусь вважають, що мобілізувати на службу завжди можна тільки одного працездатного чоловіка з сім'ї, однак такі судження вкрай помилкові й не відповідають дійсності.

Те законодавство, яке сьогодні діє в Україні, не передбачає заборони на призов одразу кількох чоловіків з однієї родини. Тобто, якщо це умовні батько і син, то їм двом одночасно може прийти повістка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Слід зазначити, що хибними є думки, що неможливо мобілізувати батька і сина, з міркувань того, що повинен залишитися хтось із працездатних чоловіків у сім'ї — як годувальник. На сьогодні відсутні будь-які нормативно-правові акти, що передбачають таку заборону для мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Водночас, певні винятки для деяких категорій осіб все ж таки є. Відповідно, такого виду мобілізації можна уникнути. Один із них може отримати відстрочку відповідно до 23 статті закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Приміром, якщо в сім'ї є людина, зокрема дружина, яка має інвалідність.

Також право на відстрочку дається чоловікові, у якого на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. У такому разі його не зможуть мобілізувати вже разом із дорослим сином.

Тобто, якщо жоден із пунктів відстрочки сім'ї не підходить, тоді батька і сина можуть мобілізувати одночасно. Обмежень на це немає.

Також повідомлялося, що загрожує чоловікам за неприбуття за повісткою до ТЦК і СП під час загальної мобілізації. Керівник Кременчуцького ТЦК Мирослав Волков зазначив, що якщо військовозобов'язаний, отримавши повістку, не прибуває до районного військкомату, його дані передають до Нацполіції для здійснення розшуку.