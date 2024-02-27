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Мобілізація в Україні: юрист розповів, чи можуть призвати на фронт батька і сина одночасно

Українські військові, ЗСУ, Сили оборони, мобілізація, війна РФ проти України
Фото: Генштаб ЗСУ | Юрист розповів про мобілізацію цілої родини під час війни (ілюстративне зображення)

За словами Іллі Шипка, українським законодавством не передбачено, що один із членів сім'ї не може бути мобілізований, якщо другий уже служить. При цьому деякі винятки у вигляді відстрочки існують.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть вирушити служити. Юрист Ілля Шипко розповів, чи може таке статися, що з однієї сім'ї призвуть одразу кількох чоловіків.

За його словами, багато людей чомусь вважають, що мобілізувати на службу завжди можна тільки одного працездатного чоловіка з сім'ї, однак такі судження вкрай помилкові й не відповідають дійсності.

Те законодавство, яке сьогодні діє в Україні, не передбачає заборони на призов одразу кількох чоловіків з однієї родини. Тобто, якщо це умовні батько і син, то їм двом одночасно може прийти повістка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Слід зазначити, що хибними є думки, що неможливо мобілізувати батька і сина, з міркувань того, що повинен залишитися хтось із працездатних чоловіків у сім'ї — як годувальник. На сьогодні відсутні будь-які нормативно-правові акти, що передбачають таку заборону для мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Водночас, певні винятки для деяких категорій осіб все ж таки є. Відповідно, такого виду мобілізації можна уникнути. Один із них може отримати відстрочку відповідно до 23 статті закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Приміром, якщо в сім'ї є людина, зокрема дружина, яка має інвалідність.

Також право на відстрочку дається чоловікові, у якого на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. У такому разі його не зможуть мобілізувати вже разом із дорослим сином.

Тобто, якщо жоден із пунктів відстрочки сім'ї не підходить, тоді батька і сина можуть мобілізувати одночасно. Обмежень на це немає.

Також повідомлялося, що загрожує чоловікам за неприбуття за повісткою до ТЦК і СП під час загальної мобілізації. Керівник Кременчуцького ТЦК Мирослав Волков зазначив, що якщо військовозобов'язаний, отримавши повістку, не прибуває до районного військкомату, його дані передають до Нацполіції для здійснення розшуку.