Мобілізація паралізованого на Закарпатті: ексдружина розповіла деталі затримання

Близько місяця тому представники Хустського військкомату забрали чоловіка прямо на вулиці. Витягнули його з машини і били.

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Колишня дружина 45-річного Олександра Мартиненка, якого на Закарпатті забрали представники Хустського ТЦК, наполягає на проведенні повторної військово-лікарської комісії. Киянка Анни Либа, яка є його ексдружиною розповіла, що чоловік телефонував до неї з проханням допомоги у пошуках професійного невропатолога. Про це пише ТСН.

"Я почала збирати інформацію по крупинках та з’ясувала, що мій колишній чоловік був мобілізований 23 січня 2024 року. Він мені розповів, що його забрали прямо на дорозі, витягнули з машини, били, ВЛК як такої не було – взяли кров з пальця, щоб, напевно, з’ясувати групу крові і все", — розповіла жінка.

Зі слів Олександра, його тягали по коридору люди в балаклавах.

"Він погано говорить, у нього перекошено обличчя. Я не лікар, щоб ставити діагноз, я все знаю з його медичних документів. У чоловіка парез (параліч) правої сторони", — пояснила Анна.

Жінка наполягає на повторному проведенні військово-лікарської комісії.

"Я законослухняна громадянка, я за мобілізацію для того, щоб боротися проти російської агресії. Написала заяву в правоохоронні органи для того, щоб була встановлена правда. Ми не маємо права виловлювати людей на дорозі, викрадати їх та перевозити в іншу область. Це нонсенс в європейській країні", — наголосила Анна.

Вона додала, що чоловік працював законно і не переховувався від військкомату. Про те, в якому стані Олександр нині, Анні наразі не відомо.

"У нього є направлення на МРТ, але військова частина його не відпускає, сьогодні вранці я до нього не додзвонилась", — повідомила вона.

Ситуацію з мобілізацією Олександра Мартиненка у Закарпатському обласному ТЦК публічно поки не коментували. Втім, джерела ТСН повідомили, що ситуацію вивчають.

"Поки що це інформація, яка не є підтвердженою, інформація, яка є в соцмережах. Не виключено, що офіційний коментар буде опублікований пізніше, але не виключається, що коментаря взагалі не буде, тому що джерела походження інформації про все це не викликають довіри", — пише видання.

Нагадаємо, 1 лютого у Чернівецькій області покарали голову військово-лікарської комісії, яка підписала своєму чоловікові довідку про непридатність до військової служби. За скоєне лікарку звинуватили в адмінпорушенні, що карається штрафом від 1700 до 6800 гривень.

30 січня у Рівненській області засудили чоловіка за ухилення від призову. ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, однак він відмовився отримувати документ, який підтвердив власним підписом.