На Буковині голова ВЛК визнала свого чоловіка непридатним до служби: що їй загрожує

Очільниця комісії не повідомила іншим її членам про конфлікт інтересів і підписала довідку своєму чоловікові. Про це дізналися у поліції.

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У Чернівецькій області покарали голову військово-лікарської комісії, яка підписала своєму чоловікові довідку про непридатність до військової служби. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, очільниця ВЛК порушила Закон України "Про запобігання корупції", оскільки не повідомила іншим членам ВЛК про конфлікт інтересів, підписуючи довідку своєму чоловікові.

Виявили факт корупційного правопорушення виявили правоохоронці.

"Будучи головою військово-лікарської комісії при районному ТЦК та СП, жінка підписала довідку про непридатність власного чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку. Тим самим вона порушила вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", — повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань.

За скоєне лікарку звинуватили в адмінпорушенні, що карається штрафом від 1700 до 6800 гривень.

Нагадаємо, що в Ужгороді незаконно мобілізували 19-річного студента з Харкова. Його відправили на фронт кулеметником, і він півтора роки доводив у суді порушення закону.

Раніше повідомлялося, що у військкома з Рівненщини, який побив биткою підлеглого, знайшли понад 46 млн грн.