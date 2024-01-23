"Як сказав Суддя Дред, я закон": ТЦК не дозволяють оскаржити висновки ВЛК, — адвокат (відео)

За словами юриста Романа Сімутіна, після проходження ВЛК у військкоматах перешкоджають спробам громадян оскаржити висновки лікарів. Хоча, згідно з наказом Міноборони, ВЛК обласного рівня зобов'язані переглядати постанови.

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Законодавство України надає громадянам право оскаржити висновки ВЛК після проходження. Водночас на практиці зробити це часто не вдається. Про те, що потрібно знати про можливість оскарження висновків ВЛК, розповів адвокат Роман Сімутін в YouTube.

Він поділився випадком свого клієнта, якому не надали можливості оскаржити рішення ВЛК.

"Майже всі знають, що висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), з яким ви не погоджуєтеся, можна оскаржити у вищій ВЛК, — сказав він. — А якщо я вам скажу, що в нас забрали це право, ви повірите? На жаль, подібне сталося з моїм клієнтом, якого визнали придатним наприкінці жовтня".

Чи можна оскаржити ВЛК

За словами адвоката, його клієнт два місяці проходив тренувальні заняття, на третій опинився на передовій, де був поранений і потрапив до шпиталю.

Адвокат уточнив, що вважав стан здоров'я клієнта за підсумками обстеження ВЛК спірним. Висновки вказували на обмежену придатність, яка б не дозволила брати участь у бойових завданнях.

Громадянин спробував оскаржити рішення ВЛК. У ТЦК довідку про придатність не видали: лише сказали, що "придатний". Адвокат надіслав запит до ТЦК, але відповіді не було і після двох тижнів. Довелося звернутися в центральну ВЛК.

Потім місцевий ТЦК відмовив у видачі довідки, а в центральній ВЛК порадили звернутися в обласну ВЛК. Хоча скаргу могли й самі переадресувати, пояснив адвокат.

"Відповідь на скаргу обласного ТЦК ми отримали 16 січня 2024 року, вже після поранення клієнта", — пояснив він.

У ТЦК написали, що лікарська комісія ухвалила рішення про придатність до військової служби, пославшись на надану раніше інформацію про стан здоров'я під час проходження ВЛК у період із 4 вересня до 10 жовтня 2023 року.

Під час же служби громадянин вважається військовослужбовцем, і направлення для проходження ВЛК дає командир за наявності медичних показань.

Відповідь ТЦК

"Підстав для скасування або перегляду цієї постанови військово-лікарської комісії Другого відділення Черкаського РТЦК і СП немає. З огляду на те, що … (ім'я приховано) є військовослужбовцем Збройних сил України, згідно з главою 6 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2010 року №402, направлення військовослужбовця для проходження військово-лікарської комісії здійснюється командиром військової частини за наявності показань для її проходження", — йшлося у відповіді ТЦК.

"Як сказав суддя Дред, я тут закон"

"Пояснюю простими словами. На той момент мій клієнт не надав жодних лікарських висновків, на ВЛК його тепер може направити тільки командир. А якщо з чимось ти не згоден — іди до суду й оскаржуй. А як же право на оскарження?" — вдався в питання юрист.

"Виходить, що тут ситуація така: "я начальник ТЦК, а наказ Міноборони від 14.08.2008 року №402, згідно з яким ВЛК обласного рівня зобов'язані переглянути постанову, я скасовую. Як сказав суддя Дред, я тут закон", — пояснив він.

Адвокат Роман Сімутін — про те, як ТЦК заважають оскаржувати рішення ВЛК

Проходження ВВВ: як захиститися від неправомірних дій

До проходження ВЛК, варто письмовою заявою до особової справи додати копію амбулаторної книги та всіх лікарських виписок; Після проходження ВЛК потрібно обов'язково забрати постанову, оформлену у вигляді довідки про придатність, щоб, якщо знадобиться, можна було б швидко оскаржити; Варто вимагати від лікарів, які оглядають, надати обґрунтовані висновки та проводити огляд належним чином, а не формально.

Нагадаємо, що адвокати Ірина та Владислав Леонови розповіли, що якщо військовозобов'язані або військові не згодні з рішенням ВЛК, є два способи оскаржити рішення: у вищій ВЛК або в суді.

Також повідомлялося, що в МОЗ опублікували інструкцію, як оскаржити висновок ВЛК.