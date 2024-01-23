"Как сказал Судья Дред, я закон": ТЦК не позволяют обжаловать выводы ВВК, — адвокат (видео)

По словам юриста Романа Симутина, после прохождения ВВК в военкоматах препятствуют попыткам граждан обжаловать выводы врачей. Хотя, согласно приказу Минобороны, ВВК областного уровня обязаны пересматривать постановления.

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Законодательство Украины предоставляет гражданам право обжаловать выводы ВВК после прохождения. Вместе с тем на практике сделать это зачастую не удается. О том, что нужно знать о возможности обжалования выводов ВВК, рассказал адвокат Роман Симутин в YouTube.

Адвокат поделился случаем его клиента, которому не предоставили возможности обжаловать решение ВВК.

"Почти все знают, что заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), с которым вы не соглашаетесь, можно обжаловать в вышестоящей ВВК, — сказал он. — А если я вам скажу, что у нас забрали это право, вы поверите? К сожалению, подобное произошло с моим клиентом, которого сочли годным в конце октября".

Можно ли обжаловать ВВК

По словам адвоката, его клиент два месяца проходил тренировочные занятия, на третий оказался на передовой, где был ранен и попал в госпиталь.

Адвокат уточнил, что считал состояние здоровья клиента по итогам обследования ВВК спорным. Выводы указывали на ограниченную пригодность, которая бы не позволила участвовать в боевых заданиях.

Гражданин попытался обжаловать решение ВВК. В ТЦК справку о пригодности не выдали: лишь сказали, что "пригоден". Адвокат направил запрос в ТЦК, но ответа не было и по прошествии двух недель. Пришлось обратиться в центральную ВВК.

Затем местный ТЦК отказал в выдаче справки, а в центральной ВВК посоветовали обратиться в областную ВВК. Хотя жалобу могли и сами переадресовать, объяснил адвокат.

"Ответ на жалобу областного ТЦК мы получили 16 января 2024 года, уже после ранения клиента", — объяснил он.

В ТЦК написали, что врачебная комиссия вынесла решение о пригодности к военной службе, сославшись на предоставленную ранее информацию о состоянии здоровья при прохождении ВВК в период с 4 сентября по 10 октября 2023 года.

Во время же службы гражданин считается военнослужащим, и направление для прохождения ВВК дает командир при наличии медицинских показаний.

Ответ ТЦК

"Оснований для отмены или пересмотра данного постановления военно-врачебной комиссии Второго отделения Черкасского РТЦК и СП нет. В силу того, что … (имя скрыто) является военнослужащим Вооруженных сил Украины, согласно главе 6 раздела II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 14.08.2010 года №402, направление военнослужащего для прохождения военно-врачебной комиссии осуществляется командиром военной части при наличии показаний для ее прохождения", — говорилось в ответе ТЦК.

"Как сказал судья Дред, я здесь закон"

"Объясняю простыми словами. На тот момент мой клиент не предоставил никаких врачебных выводов, на ВВК его теперь может направить только командир. А если с чем-то ты не согласен — иди в суд и обжалуй. А как же право на обжалование?" — задался вопросом юрист.

"Выходит, что тут ситуация следующая: "я начальник ТЦК, а приказ Минобороны от 14.08. 2008 года №402, согласно которому ВВК областного уровня обязаны пересмотреть постановление, я отменяю. Как сказал судья Дред, я здесь закон", — пояснил он.

Адвокат Роман Симутин — о том, как ТЦК мешают обжаловать решения ВВК

Прохождение ВВВ: как защититься от неправомерных действий

До прохождения ВВК, стоит письменным заявлением к личному делу добавить копию амбулаторной книги и всех врачебных выписок; После прохождения ВВК нужно обязательно забрать постановление, оформленное в виде справки о пригодности, чтобы, если понадобится, можно было бы быстро обжаловать; Стоит требовать от врачей, которые осматривают, предоставить обоснованные выводы и проводить осмотр должным образом, а не формально.

Напомним, что адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, что если военнообязанные или военные не согласны с решением ВВК, есть два способа обжаловать решение: в вышестоящей ВВК или в суде.

Также сообщалось, что в Минздраве опубликовали инструкцию, как обжаловать заключение ВВК.