Как обжаловать заключение ВВК: инструкция от Минздрава

Обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно в досудебном порядке и через суд. В Минздраве советуют начинать с первого варианта, поскольку уже на этом этапе можно получить положительный результат.

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Военнослужащие могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если считают, что оно не отражает реальное состояние здоровья. О том, как это сделать рассказали в пресс-службе Минздрава.

"Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может обжаловать выводы ВВК", — говорится в сообщении.

Как обжаловать решение ВВК

В Минздраве отметили два варианта обжалования заключения комиссии — в досудебном порядке и через суд. Отметили, что стоит начать с досудебного порядка, поскольку уже на этом этапе можно получить положительный результат. Для этого нужно:

написать заявление или жалобу о несогласии с решением комиссии и просьбой пересмотреть его высшей ВВК;

приложить к заявлению или жалобе соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и военного билета (удостоверение офицера).

После этого заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК нужно самостоятельно принести в высшую ВВК или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес ВВК.

После рассмотрения обжалуемой постановки ВВК может направить на повторный медицинский осмотр, после которого истцу предоставляют новое заключение о его состоянии здоровья. Тогда как за Центральной ВВК остается право на вынесение окончательного решения в спорных и сложных случаях.

Также военнослужащий может обратиться в суд, если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата. Однако суд не может отменить решение комиссии по медицинским показаниям, ведь это не входит в его компетенцию. Однако он может установить нарушение процедуры проведения ВВК и отменить решение комиссии на этом основании. Кроме этого, суд может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего в случае отказа в их проведении соответствующей ВВК. В частности, обжалование решения комиссии в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, 27 октября стало известно, что Минздрав изменил условия прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, ответственность за организацию маршрутов прохождения ВВК и контроль за прохождение военнообязанными медосмотров вне общей очереди лежит на руководителях ОВА, начальниках ТЦК и СП и работниках медучреждения.

Ранее Фокус писал, что представители ТЦК и СП могут вручить военнообязанным мужчинам три вида повесток. Кроме этого, некоторые украинцы могут получить повторные вызовы в военкоматы.