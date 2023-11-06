Мобилизация в Украине: какие виды повесток будут вручать в ноябре

Как и в предыдущие месяцы, военнобязанные украинцы могут получить повестки для прохождения ВВК, уточнения данных и мобилизации. Некоторым такие повестки вручат повторно.

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Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. В течение этого периода ТЦК и СП будут продолжать вручать повестки военнообязанным. Какие виды могут получить украинцы призывного возраста, разбирался Фокус.

Мобилизация в Украине — какие существуют виды повесток

Во время военного положения законом отменен призыв на срочную службу. Поэтому повестки о таком призыве в ноябре вручаться не будут.

Вместо осеннего призыва продолжается всеобщая мобилизация. В рамках мобилизационных мероприятий представители военкоматов могут вручать три вида повесток:

повестки для уточнения персональных данных военнообязанного;

повестки на прохождение (ВВК) с целью определения годности к воинской службе;

мобилизационное предписание – собственно отправка на службу в армию.

Мобилизация в Украине — кому придут повестки повторно

Некоторые украинцы могут получить повестки повторно. Это может произойти в таких случаях:

военнообязанный не явился в ТЦК по первой повестке;

у военнообязанного изменились персональные данные (место жительства или работы, семейное положение, получена или отменена отсрочка от мобилизации);

для повторного прохождения ВВК при подозрении на подлог первоначального медицинского заключения.

По закону, уполномоченные лица могут вручать повестки в любом публично доступном месте или на частной территории, куда получили разрешение на вход.

Мобилизация в Украине — кого могут мобилизовать в ноябре

В ноябре 2023 года в порядке мобилизации никаких изменений не будет. Как и в предыдущие месяцы на службу в армию будут призывать военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Условием для мобилизации является заключение ВВК, которая признает военнообязанного годным или ограниченно годным по состоянию здоровья для прохождения воинской службы. Для ограниченно годных военнообязанных комиссия должна указать, где им можно и нельзя служить.

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 9281, который снизил призывной возраст во время мобилизации с 27 до 25 лет. Но президент Украины еще не подписал этот закон, поэтому мужчины в возрасте от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы только при наличии боевого опыта или добровольно.

Мужчины старше 60 лет также могут быть призваны на службу по собственному желанию, при условии признания их годными по состоянию здоровья.

Напомним, Минобороны утвердило новую кадровую политику в ВСУ. Новая концепция предполагает замену воинской повинности службой по контракту и обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.

Ранее Фокус писал, почему служить в ВСУ будут не все. По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, на службу призовут еще от 500 тысяч до миллиона человек. А значит мобилизация коснется каждого пятого или десятого украинца.