На Буковине председатель ВВК признала мужа непригодным к службе: что ей грозит

Руководительница комиссии не сообщила другим ее членам о конфликте интересов и подписала справку своему мужу. Об этом узнали в полиции.

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В Черновицкой области наказали главу военно-врачебной комиссии, которая подписала своему мужу справку о непригодности к военной службе. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Так, руководительница ВВК нарушила Закон Украины "О предотвращении коррупции", поскольку не сообщила другим членам ВВК о конфликте интересов, подписывая справку своему мужу.

Обнаружили факт коррупционного правонарушения обнаружили правоохранители.

"Будучи председателем военно-врачебной комиссии при районном ТЦК и СП, женщина подписала справку о непригодности собственного мужа к военной службе с последующим его снятием с воинского учета. Тем самым она нарушила требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", — сообщили в Департаменте стратегических расследований.

За содеянное врача обвинили в админнарушении, что наказывается штрафом от 1700 до 6800 гривен.

Напомним, что в Ужгороде незаконно мобилизовали 19-летнего студента из Харькова. Его отправили на фронт пулеметчиком, и он полтора года доказывал в суде нарушение закона.

Ранее сообщалось, что у военкома из Ровенской области, который избил битой подчиненного, нашли более 46 млн грн.