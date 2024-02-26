Мобилизация парализованного на Закарпатье: экс-супруга рассказала детали задержания

Около месяца назад представители Хустского военкомата забрали мужчину прямо на улице. Вытащили его из машины и избивали.

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Бывшая жена 45-летнего Александра Мартыненко, которого на Закарпатье забрали представители Хустского ТЦК, настаивает на проведении повторной военно-врачебной комиссии. Киевлянка Анны Либа, которая является его экс-супругой рассказала, что муж звонил к ней с просьбой помощи в поисках профессионального невропатолога. Об этом пишет ТСН.

"Я начала собирать информацию по крупицам и выяснила, что мой бывший муж был мобилизован 23 января 2024 года. Он мне рассказал, что его забрали прямо на дороге, вытащили из машины, били, ВВК как таковой не было — взяли кровь из пальца, чтобы, наверное, выяснить группу крови и все", — рассказала женщина.

По словам Александра, его таскали по коридору люди в балаклавах.

"Он плохо говорит, у него перекошено лицо. Я не врач, чтобы ставить диагноз, я все знаю из его медицинских документов. У мужчины парез (паралич) правой стороны", — пояснила Анна.

Женщина настаивает на повторном проведении военно-врачебной комиссии.

"Я законопослушная гражданка, я за мобилизацию для того, чтобы бороться против российской агрессии. Написала заявление в правоохранительные органы для того, чтобы была установлена правда. Мы не имеем права вылавливать людей на дороге, похищать их и перевозить в другую область. Это нонсенс в европейской стране", — подчеркнула Анна.

Она добавила, что мужчина работал законно и не скрывался от военкомата. О том, в каком состоянии Александр сейчас, Анне пока не известно.

"У него есть направление на МРТ, но воинская часть его не отпускает, сегодня утром я к нему не дозвонилась", — сообщила она.

Ситуацию с мобилизацией Александра Мартыненко в Закарпатском областном ТЦК публично пока не комментировали. Впрочем, источники ТСН сообщили, что ситуацию изучают.

"Пока что это информация, которая не является подтвержденной, информация, которая есть в соцсетях. Не исключено, что официальный комментарий будет опубликован позже, но не исключается, что комментария вообще не будет, потому что источники происхождения информации обо всем этом не вызывают доверия", — пишет издание.

Напомним, 1 февраля в Черновицкой области наказали главу военно-врачебной комиссии, которая подписала своему мужу справку о непригодности к военной службе. За содеянное врача обвинили в админнарушении, что наказывается штрафом от 1700 до 6800 гривен.

30 января в Ровенской области осудили мужчину за уклонение от призыва. ВВК признала мужчину годным к службе, однако он отказался получать документ, который подтвердил собственной подписью.