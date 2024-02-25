На Закарпатье ТЦК похитил, пытал и мобилизовал парализованного мужчину, — СМИ (фото)
Сейчас больной мужчина находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. Учебная часть не выпускает мобилизованного на повторный осмотр, несмотря на то, что ему периодически становиться плохо, рассказали журналисты. Руководство городского и областного ТЦК не комментирует публикацию медиа.
В Закарпатской области сотрудники Хустского ТЦК и СП якобы отправили служить парализованного жителя Киевской области Александра Мартыненко. Об этом сообщила его бывшая жена в комментарии изданию "Громада Закарпатья".
20 января 2024 года женщина узнала о похищении своего бывшего мужа, который работал на одном из релокованых предприятий города Хуст Закарпатской области. Мужчина готовился к операции на венах обеих нижних конечностей, поскольку имеет тяжелое течение варикозной болезни с постоянным жжением и синяками, он хромает, а после болезни на коронавирус полгода не мог ходить.Важно
Через месяц после исчезновения он вышел на связь и сообщил, что якобы находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине (часть А3211), однако, по словам женщины, он не мог подробно объяснить, что происходит из-за "спутанного сознания", также якобы она по голосу услышала, что тот запуган.
Она выяснила, что 20 января около 8:00 Мартыненко похитили работники ТЦК. Они якобы силой вытащили его из машины и загрузили в автобус. Через час его якобы завели к начальнику ТЦК Василию Зубатову, который забрал военный билет и выгнал его в коридор.
"Мужчины в балаклавах начали его таскать по коридору и бить, а потом потащили в подвал, отобрали документы и мобильный телефон. При этом никакого сопротивления Александр не оказывал, потому что по своим диагнозам и физическому состоянию имеет паралич правой части тела и не может оказывать сопротивление", — говорится в сообщении.
В подвале к мужчине якобы тоже применяли различные приемы пыток. По словам мужчины, на кабинете была надпись "Военно-врачебная комиссия" или "Врач военно-врачебной комиссии". Мужчину якобы скрутили и на стол положили руки, врач взял анализ крови из пальца и положил на стол готовое заключение ВВК, который был заранее подготовленным и подписанным определенными врачами. По словам работодателя Мартыненко, мужчину якобы удерживали в ТЦК в течение 20 часов. Он отметил, что Александр Мартыненко имел спутанное сознание и был напуган, также он не сопротивлялся, чтобы "не сделать себе хуже"
"Отмечу, что такую же просьбу он сообщил мне 20.02.2024, чтобы я ничего не делала, потому что сделаю ему хуже и его больного отправят на мясо", — сказала бывшая жена.
Также она выяснила, что после прибытия в учебный центр, у мужчины якобы поднялась температура до 39, что может привести к смерти в его случае. Его периодически направляли на осмотр — хирург и невролог заявили о необходимости проведения МРТ, однако часть якобы не выпустила мужчину.
Женщина обратилась в ГБР и прокуратуру из-за якобы похищения мужа, незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий сотрудниками ТЦК и СП.
Добавим, что руководство ТЦК не комментировало событие.
Напомним, адвокат Кристина Очкур рассказали, что согласно новому законопроекту о мобилизации, не могут арестовать недвижимое имущество мужчин, которые игнорируют повестку и не появляются в ТЦК.
Ранее сообщалось, что лица с инвалидностью имеют право на отсрочку, но могут быть мобилизованы в ВСУ по собственному согласию.