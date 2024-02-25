На Закарпатье ТЦК похитил, пытал и мобилизовал парализованного мужчину, — СМИ (фото)

Сейчас больной мужчина находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. Учебная часть не выпускает мобилизованного на повторный осмотр, несмотря на то, что ему периодически становиться плохо, рассказали журналисты. Руководство городского и областного ТЦК не комментирует публикацию медиа.

Related video

В Закарпатской области сотрудники Хустского ТЦК и СП якобы отправили служить парализованного жителя Киевской области Александра Мартыненко. Об этом сообщила его бывшая жена в комментарии изданию "Громада Закарпатья".

20 января 2024 года женщина узнала о похищении своего бывшего мужа, который работал на одном из релокованых предприятий города Хуст Закарпатской области. Мужчина готовился к операции на венах обеих нижних конечностей, поскольку имеет тяжелое течение варикозной болезни с постоянным жжением и синяками, он хромает, а после болезни на коронавирус полгода не мог ходить.

Важно

Мобилизация в Украине: в ВР прогнозируют рассмотрение нового законопроекта в конце недели (видео)

Через месяц после исчезновения он вышел на связь и сообщил, что якобы находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине (часть А3211), однако, по словам женщины, он не мог подробно объяснить, что происходит из-за "спутанного сознания", также якобы она по голосу услышала, что тот запуган.

Она выяснила, что 20 января около 8:00 Мартыненко похитили работники ТЦК. Они якобы силой вытащили его из машины и загрузили в автобус. Через час его якобы завели к начальнику ТЦК Василию Зубатову, который забрал военный билет и выгнал его в коридор.

"Мужчины в балаклавах начали его таскать по коридору и бить, а потом потащили в подвал, отобрали документы и мобильный телефон. При этом никакого сопротивления Александр не оказывал, потому что по своим диагнозам и физическому состоянию имеет паралич правой части тела и не может оказывать сопротивление", — говорится в сообщении.

В подвале к мужчине якобы тоже применяли различные приемы пыток. По словам мужчины, на кабинете была надпись "Военно-врачебная комиссия" или "Врач военно-врачебной комиссии". Мужчину якобы скрутили и на стол положили руки, врач взял анализ крови из пальца и положил на стол готовое заключение ВВК, который был заранее подготовленным и подписанным определенными врачами. По словам работодателя Мартыненко, мужчину якобы удерживали в ТЦК в течение 20 часов. Он отметил, что Александр Мартыненко имел спутанное сознание и был напуган, также он не сопротивлялся, чтобы "не сделать себе хуже"

Заключение ВЛК ТЦК м. Хуст Заключение ВЛК ТЦК м. Хуст

"Отмечу, что такую же просьбу он сообщил мне 20.02.2024, чтобы я ничего не делала, потому что сделаю ему хуже и его больного отправят на мясо", — сказала бывшая жена.

Также она выяснила, что после прибытия в учебный центр, у мужчины якобы поднялась температура до 39, что может привести к смерти в его случае. Его периодически направляли на осмотр — хирург и невролог заявили о необходимости проведения МРТ, однако часть якобы не выпустила мужчину.

Женщина обратилась в ГБР и прокуратуру из-за якобы похищения мужа, незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий сотрудниками ТЦК и СП.

Добавим, что руководство ТЦК не комментировало событие.

Напомним, адвокат Кристина Очкур рассказали, что согласно новому законопроекту о мобилизации, не могут арестовать недвижимое имущество мужчин, которые игнорируют повестку и не появляются в ТЦК.

Ранее сообщалось, что лица с инвалидностью имеют право на отсрочку, но могут быть мобилизованы в ВСУ по собственному согласию.