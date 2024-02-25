Мобилизация в Украине: юрист объяснила, могут ли у уклонистов забирать квартиры (видео)

Новый законопроект о мобилизации №10449 позволяет накладывать арест на счета и электронные кошельки уклонистов, то есть возможна блокировка карточек, рассказала адвокат Кристина Очкур.

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В случае принятия нового законопроекта о мобилизации мужчинам, которые уклоняются от призыва, не будут арестовывать недвижимое имущество. Об этом сообщила адвокат Кристина Очкур.

"Новым законопроектом №10449 не предусмотрен арест имущества, вообще там нет таких слов", — сказала Очкур.

По ее словам, проект закона предусматривает, что ТЦК и СП может обратиться в суд с заявлением о наложении ареста на счета, электронные кошельки и другие ценности, содержащиеся на счетах, уклонистов. Также ТЦК может обратиться в суд с просьбой ограничить право владения транспортными средствами.

Однако первый законопроект о мобилизации №10378 содержал предложения по штрафу в размере 200 тысяч гривен. Адвокат отметила, что если человек не оплачивает его, то исполнительная служба может арестовать недвижимое имущество. Однако этот проект закона отозвали в январе. По ее мнению, именно из-за этого документа граждане могли переживать относительно возможного ареста имущества в случае принятия нового законопроекта.

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать больше людей, если помощь от США будет меньше. Меньшее количество людей на фронте нужно тогда, когда коэффициент вооруженности растет и ею можно прикрыть определенные участки фронта.

Ранее сообщалось, что лицам с инвалидностью нужно пройти ВВК для исключения из списка военнообязанных. Однако также такие граждане могут пойти в ВСУ по собственному согласию.