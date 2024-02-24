Мобилизация в Украине: в ВР прогнозируют рассмотрение нового законопроекта в конце недели (видео)

Народный депутат Федор Вениславский считает, что говорить, решит ли новый законопроект те проблемы, которые накопились в мобилизационной работе на местах, не совсем корректно.

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Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федор Вениславский считает, что новый законопроект о мобилизации можно будет рассмотреть уже в конце следующей недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Киев24".

"До конца следующей недели должны пройти все правки", — заявил он.

И добавил, что законопроект, который сейчас готовится в парламенте ко второму чтению, можно будет рекомендовать для рассмотрения в сессионном зале. При этом Вениславский заверил, что убежден: все политические силы, представленные в профильном комитете, смогут обсудить и учесть или не учесть законодательные поправки, чтобы вынести законопроект на рассмотрение.

На вопрос, решит ли этот документ те проблемы, которые накопились в мобилизационной работе на местах, Вениславский отметил, что так говорить "не совсем корректно и не совсем искренне".

"Есть определенные вопросы, например по эффективному оповещению граждан относительно их явки на призывной пункт. Есть определенные проблемы с точки зрения реализации полномочий органов местного самоуправления, органов государственной власти", — отметил нардеп.

То есть, по мнению Вениславского, действующий закон предусматривает, что в этом процессе участвуют практически все органы государственной власти.

"Однако де-факто имеем ситуацию, когда представители ТЦК остаются один на один в мобилизационных процессах, поскольку органы местного самоуправления не хотят участвовать в этой работе", — свидетельствует парламентарий.

Как отмечает Вениславский, на самом деле этот закон имеет четкий технологический смысл: консолидировать усилия всех участников мобилизационных процессов, усовершенствовать процедуры оповещения о необходимости явиться в ТЦК, прохождения медицинского осмотра, определить основания для отсрочки и освобождения и т. п.

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