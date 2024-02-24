Мобілізація в Україні: у ВР прогнозують розгляд нового законопроєкту наприкінці тижня (відео)

Народний депутат Федір Веніславський вважає, що говорити, чи вирішить новий законопроєкт ті проблеми, які накопичилися у мобілізаційній роботі на місцях, не зовсім коректно.

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Народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський вважає, що новий законопроєкт про мобілізацію можна буде розглянути вже наприкінці наступного тижня. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Київ24".

"До кінця наступного тижня маємо пройти всі правки", — заявив він.

І додав, що законопроєкт, який наразі готується у парламенті до другого читання, можна буде рекомендувати для розгляду у сесійній залі. При цьому Веніславський запевнив, що переконаний: всі політичні сили, представлені у профільному комітеті, зможуть обговорити і врахувати або не врахувати законодавчі поправки, аби винести законопроєкт на розгляд.

На запитання, чи вирішить цей документ ті проблеми, які накопичилися у мобілізаційній роботі на місцях, Веніславський зазначив, що так говорити "не зовсім коректно і не зовсім щиро".

"Маємо певні питання, наприклад щодо ефективного оповіщення громадян стосовно їхньої явки на призовний пункт. Є певні проблеми з погляду реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, органів державної влади", — зауважив нардеп.

Тобто, на думку Веніславського, чинний закон передбачає, що в цьому процесі беруть участь практично всі органи державної влади.

"Проте де-факто маємо ситуацію, коли представники ТЦК залишаються сам на сам у мобілізаційних процесах, оскільки органи місцевого самоврядування не хочуть брати участь у цій роботи", — засвідчує парламентарій.

Як зазначає Веніславський, насправді цей закон має чіткий технологічний зміст: консолідувати зусилля всіх учасників мобілізаційних процесів, удосконалити процедури оповіщення про необхідність з'явитися до ТЦК, проходження медичного огляду, визначити підстави для відстрочки та звільнення тощо.

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