Украинец отказался от повестки из-за "ряда хронических заболеваний": как его наказали

Мужчина прошел медосмотр и должен был получить "боевую" повестку, но написал отказ. Позже он объяснил, что ВВК проигнорировала его справки.

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В Украине осудили мужчину за уклонение от призыва. Он заявил, что не согласен с заключением ВВК. Об этом известно из приговора Гощанского районного суда Ровенской области от 30 января.

Уроженец села Садовое, имя и возраст которого неизвестны, стоит на учете как военнообязанный. 17 мая 2023 года он был признан после медосмотра годным к службе.

В тот же для мужчине хотели вручить "боевую" повестку, по которой он должен был прийти в ТЦК уже на следующий день. Однако призывник отказался получать документ, что подтвердил собственной подписью. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Во время судебного заседания уклонист не признал свою вину. Он заявил, что отказался от повестки, потому что "по состоянию здоровья не может проходить военную службу". Украинец объяснил, что имеет "ряд хронических заболеваний", и предоставлял соответствующие справки членам ВВК, но врачи все равно признали его годным.

В то же время мужчина подтвердил, что вывод комиссии обжаловать не пытался. В результате его признали виновным и приговорили к четырем годам заключения. Однако уклониста освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Напомним, на пунктах пропуска через границу Украины начали появляться мобильные посты. Сообщается, что их устанавливают правоохранительные органы и ТЦК.

В Минобороны Украины прокомментировали возмущение украинцев из-за новых санкций против уклонистов, которые предлагает мобилизационный законопроект.