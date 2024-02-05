Українець відмовився від повістки через "низку хронічних захворювань": як його покарали

Чоловік пройшов медогляд та мав отримати "бойову" повістку, але написав відмову. Пізніше він пояснив, що ВЛК проігнорувала його довідки.

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В Україні засудили чоловіка за ухилення від призову. Він заявив, що не згоден з висновком ВЛК. Про це відомо з вироку Гощанського районного суду Рівненської області від 30 січня.

Уродженець села Садове, ім’я та вік якого невідомі, стоїть на обліку як військовозобов’язаний. 17 травня 2023 року він був визнаний після медогляду придатним до служби.

Того ж для чоловіку хотіли вручити "бойову" повістку, за якою він мав прийти у ТЦК вже наступного дня. Однак призовник відмовився отримувати документ, що підтвердив власним підписом. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Під час судового засідання ухилянт не визнав свою провину. Він заявив, що відмовився від повістки, бо "за станом здоров’я не може проходити військову службу". Українець пояснив, що має "низку хронічних захворювань", і надавав відповідні довідки членам ВЛК, але лікарі все одно визнали його придатним.

Водночас чоловік підтвердив, що висновок комісії оскаржити не намагався. В результаті його визнали винним та засудили до чотирьох років ув’язнення. Однак ухилянта звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, на пунктах пропуску через кордон України почали з’являтись мобільні пости. Повідомляється, що їх встановлюють правоохоронні органи та ТЦК.

У Міноборони України прокоментували обурення українців через нові санкції проти ухилянтів, які пропонує мобілізаційний законопроєкт.