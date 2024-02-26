Мобілізація в Україні: що загрожує чоловікам за неприбуття за повісткою

Керівник Кременчуцького ТЦК Мирослав Волков зазначив, що якщо військовозобов'язаний, отримавши повістку, не прибуває до районного військкомату, його дані передають до Нацполіції для здійснення розшуку.

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Неприбуття до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) після отримання повістки може потягнути за собою адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3,4 до 5,1 тисяч гривень. Про це повідомив керівник Кременчуцького районного ТЦК і СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "ТелеграфЪ".

Він зазначив, що відповідальність за таке порушення визначена законом.

"Отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов'язані, які й без повістки мають самі прибути до РТЦК і уточнити свої дані. Про це йдеться вже не перший рік", — сказав він.

Згідно з його висловлюванням, якщо військовозобов'язаний, який отримав повістку, не з'являється в районний ТЦК, його особисті дані передають у Національну поліцію для проведення пошукових заходів.

"Після розшуку його буде доправлено до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол за ст.210 ч.2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто минули строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", — розповів представник ТЦК.

Волков також зазначив, що після визнання громадянина придатним до проходження військової служби фахівці з групи морально-психологічного забезпечення будуть взаємодіяти з ним надалі.

"Вони проявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов'язаний підходить за всіма параметрами, тільки тоді ухвалюється рішення про його призов до ЗСУ", — повідомив він.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. У разі відсутності мобілізації, противник може прорвати фронт.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що обмежено придатні чоловіки можуть служити в підрозділах забезпечення, ТЦК і СП, установках і навчальних закладах.