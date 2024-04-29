Було погано через похмілля: на Хмельниччині засудили чоловіка, який не з'явився до ТЦК

За даними слідства, підсудний був визнаний придатним до проходження служби та отримав повістку від представника військкомату. У призначений день він не прибув за адресою і тепер розкаюється у скоєному.

Related video

На Хмельниччині судили чоловіка, який не прийшов після вручення повістки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Причиною такого рішення стало похмілля. Про це йдеться у вироку Красилівського районного суду.

За даними слідства, підсудний отримав повістку ще 4 липня минулого року, а наступного дня мав з'явитися до ТЦК для подальшої мобілізації, адже був придатним за станом здоров'я для проходження служби.

Незважаючи на це, 5 липня у військкоматі його не було. Фігурант справи не тільки не з'явився за викликом, а й не повідомив причину, через яку це сталося. У такий спосіб він ухилився від призову на службу під час мобілізації.

Важливо

Мобілізація в Україні: суд не примусив ТЦК прийняти рішення про відстрочку, — адвокат

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, що передбачене ст. 336 КК України, після чого детально розповів про те, що сталося того дня.

"Напередодні дня явки в ТЦК СП він напився, а наступного дня йому було погано, тому він не з'явився за викликом, при цьому не повідомив про це представника ТЦК СП. Медичну комісію проходив, визнаний придатним, повістку отримував особисто, розписувався за неї. Розкаюється у скоєному, готовий служити і захищати країну", — йдеться в судовому вироку.

Спочатку суд засудив чоловіка до 3 років в'язниці, але покарання було змінено на 1 рік іспитового строку. Щире каяття та визнання вини стали обставинами, які зменшили рівень покарання фігуранта кримінальної справи.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що суд покарав чоловіка, який не з'явився до військової частини. Стався інцидент ще в березні 2023 року і причиною такого рішення стала хвороба. Підозрюваний вважав, що в такий спосіб він має право на відстрочку. Через рік, у квітні 2024 року, він отримав судовий вирок за статтею про ухилення.