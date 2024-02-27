"Морской единорог": на Тайване детально показали секретную субмарину Hai Kun (фото)

Военное судно на дизельном двигателе стоимостью 1,5 млрд долларов произвело фурор после презентации. Но прессе не разрешили приблизиться, так как некоторое оборудование до сих пор держится в секрете из соображений безопасности.

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Ключевые компоненты первой ударной субмарины тайваньской разработки впервые показали на новых снимках. Об этом сообщает Newsweek.

Военное судно на дизельном двигателе стоимостью 1,5 млрд долларов произвело фурор после презентации 28 сентября 2023 года. Но его торпедные аппараты, гидроакустическое оборудование и прочие части скрывал огромный тайваньский флаг.

Первое фото спущенного на воду Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun Секретная подводная лодка Тайваня Hai Kun

Первая в своем классе подводная лодка Hai Kun ("Нарвал") — одна из восьми планирующихся подводных лодок тайваньской судостроительной корпорацией CSBC. Программа строительства подлодок инициирована из-за повышенного внимания Тайваня к обороне на фоне растущей военной активности КНР в Тайваньском проливе.

Последние фотографии были сделаны, когда Hai Kun находился на верфи в южном портовом городе Гаосюн, теперь, под конец портовых испытаний, лодку перевели в плавучий док. В дальнейшем она подвергнется морским испытаниям.

Опубликованные изображения позволяют составить некоторое представление о гидродинамических возможностях лодки: ее форме и конфигурации рулевой плоскости. Есть также различные гидролокаторы, отметил Коллин Ко, старший научный сотрудник Института сингапурской школы международных исследований имени С. Раджаратнама.

Он также рассказал о торпедных турбинах в носовой части, гидролокационной группе и системах противоторпедного противодействия на его флангах.

Также отчетливо видна конфигурация кормы, которая уменьшает сопротивление.

Вместе с тем представителям прессы не разрешили приближаться к подлодке, а некоторое установленной на ней оборудование до сих пор держится в секрете по соображениям безопасности.

Противоторпедная часть подлодки

Противоторпедная часть

Презентация лодки также служит сдерживающим сигналом потенциальным противникам, таким как Китай.

"Вы оставляете китайцев в догадках относительно подводной лодки и ее реальных возможностей", — отметил Ко.

По его словам, сигнал также адресуется целевой аудитории из Соединенных Штатов — крупнейшему поставщику оружия и гаранту безопасности Тайваня.

"Важно показать, что вы добились прогресса в своей оборонной самостоятельности; если вы помогаете себе сами, вы заслуживаете помощи в будущем", — объяснил он.

Напомним, что пользователи китайских соцсетей были возмущены тем, что представители Airbus на сингапурском авиашоу не пустили китайских граждан на один из лучших военных самолетов Германии.

Также сообщалось, что за публикации секретных снимков, сделанных во время испытаний нового суперавианосца Fujian, в Китае предусмотрено уголовное преследование.