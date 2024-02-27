"Морський єдиноріг": на Тайвані детально показали секретну субмарину Hai Kun (фото)

Військове судно на дизельному двигуні вартістю 1,5 млрд доларів викликало фурор після презентації. Але пресі не дозволили наблизитися, оскільки деяке обладнання досі тримають у секреті з міркувань безпеки.

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Ключові компоненти першої ударної субмарини тайванської розробки вперше показали на нових знімках. Про це повідомляє Newsweek.

Військове судно на дизельному двигуні вартістю 1,5 млрд доларів викликало фурор після презентації 28 вересня 2023 року. Але його торпедні апарати, гідроакустичне обладнання й інші частини приховував величезний тайванський прапор.

Перше фото спущеного на воду Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun Секретний підводний човен Тайваню Hai Kun

Перший у своєму класі підводний човен Hai Kun ("Нарвал") — один із восьми запланованих підводних човнів тайванської суднобудівної корпорації CSBC. Програма будівництва підводних човнів ініційована через підвищену увагу Тайваню до оборони на тлі військової активності КНР у Тайванській протоці, що зростає.

Останні фотографії були зроблені, коли Hai Kun перебував на корабельні в південному портовому місті Гаосюн, тепер, під кінець портових випробувань, човен перевели в плавучий док. Надалі його піддадуть морським випробуванням.

Опубліковані зображення дають змогу скласти деяке уявлення про гідродинамічні можливості човна: його форму та конфігурацію рульової площини. Є також різні гідролокатори, зазначив Коллін Ко, старший науковий співробітник Інституту сінгапурської школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама.

Він також розповів про торпедні турбіни в носовій частині, гідролокаційну групу та системи протиторпедної протидії. Також чітко видно конфігурацію корми, яка зменшує опір.

Водночас представникам преси не дозволили наближатися до підводного човна, а деяке встановлене на ньому обладнання досі тримається в секреті з міркувань безпеки.

Протиторпедна частина підводного човна

Протиторпедна частина

Презентація човна також слугує стримувальним сигналом потенційним противникам, таким як Китай.

"Ви залишаєте китайців у здогадках щодо підводного човна та його реальних можливостей", — зазначив Ко.

За його словами, сигнал також адресується цільовій аудиторії зі Сполучених Штатів — найбільшому постачальнику зброї та гаранту безпеки Тайваню.

"Важливо показати, що ви досягли прогресу у своїй оборонній самостійності; якщо ви допомагаєте собі самі, ви заслуговуєте на допомогу в майбутньому", — пояснив він.

Нагадаємо, що користувачі китайських соцмереж були обурені тим, що представники Airbus на сінгапурському авіашоу не пустили китайських громадян на один із найкращих військових літаків Німеччини.

Також повідомлялося, що за публікації секретних знімків, зроблених під час випробувань нового суперавіаносця Fujian, у Китаї передбачено кримінальне переслідування.