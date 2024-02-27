Спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации весной 2024 года: заявление Комитета по вопросам разведки

Методика кампании — поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений. Враг имеет целью распространить в обществе различные "теории заговора", отмечают представители профильного комитета Верховной Рады.

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Спецоперация российских оккупантов "Майдан — 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года. В течение ближайших недель РФ бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира. Об этом сообщили в заявлении Комитета по вопросам разведки при президенте.

Методика кампании — поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений. Кроме того, оккупанты преследуют цель:

распространить панические настроения и уныние;

искусственно противопоставить гражданских и военных;

поссорить Украину с союзниками;

распространить в обществе "теории заговора".

"Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое превосходство РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия", — говорится в заявлении.

Кроме того, как добавляют представители Комитета по вопросам разведки, россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций и сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

Враг хочет "расшатать" ситуацию в Украине в начале июня

Как отмечается в заявке, ключевая идея операции россиян — в первой половине июня "расшатать" ситуацию в Украине и, воспользовавшись этим, нанести "военное поражение на востоке".

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны", — добавляют в официальном сообщении.

Спецслужбы РФ имеют большой опыт в ведении гибридных войн

Также представители Комитета по вопросам разведки отмечают, что российские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем на конвенционную войну.

Как ранее сообщали в Комитете, в ноябре 2023 года, в рамках спецоперации "Майдан — 3", на распространение антиукраинских настроений только в мессенджере Telegram Российская Федерация потратила почти 250 млн долларов.

"Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это — самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории", — уточнили в заявлении.

Напомним, 25 февраля глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция "Майдан-3", которую разработали российские оккупанты, и которая еще называется "Смута", имела целью провести делегитимизацию украинской власти.