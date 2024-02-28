"Нет мощной фортификации": ситуация под Авдеевкой "очень угрожающая", — Дикий (видео)

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар", украинские защитники делают все, что от них зависит, чтобы остановить продвижение противника.

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Российские оккупанты продолжают активные боевые действия на поле боя. После захвата Авдеевки в Донецкой области они не собираются останавливаться и ситуация на этом направлении остается опасной. Об этом заявил бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Київ24" 28 февраля.

По его словам, ситуация является "очень угрожающей". На вопрос о том, смогут ли украинские защитники остановить наступление ВС РФ по линии населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое, бывший командир ответил, что ВСУ делают все, что в их силах.

"Там нет мощной фортификации. Там сейчас есть попытка зацепиться за водохранилища и фактически по водохранилищам выстроить линию обороны. Но если ее прорвут, скорее, продавят… тогда под большой очень угрозой Курахово. А Курахово — как это не страшно звучит, но Курахово — это ключ к Угледару… Честно говоря, я там вижу ситуацию как очень угрожающую, которая пока развивается для нас в неблагоприятную сторону", — заявил Евгений Дикий.

Отдельно он добавил, что ключевым моментом на этом направлении являются штурмы противника. У российских оккупантов намного больше сил, в чем они превосходят ВСУ.

Также был поднят вопрос того, что возле самой Авдеевки фортификационные сооружения якобы были недостаточно подготовлены, что в результате и могло привести к оккупации города на Донбассе.

"Вблизи Авдеевки — да. Сама Авдеевка — там коксохим был. Но, опять же, это не военная фортификация. Но так получилось, что коксохим сам по себе был очень неплохой крепостью. А то, что было вокруг — это были в определенной степени самопальные укрепления, которые просто сами же наши войска, при том даже не инженерные войска, а просто строевые части, они сами их себе накопали еще в 2014 году", — подытожил Евгений Дикий.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что ВС РФ пытаются закрепиться под Авдеевкой, о чем заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, Россия бросила на Авдеевское направление "огромное количество пехоты". По его словам, вблизи Красногоровки продолжаются "очень активные бои".