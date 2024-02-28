ВСУ не только удерживают плацдарм в Крынках, но и продвигаются вперед, — Forbes (фото)

По словам бойцов ВСУ, украинские дроны "Баба-Яга" днем и ночью контролируют плацдарм на Левобережье Херсонской области.

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Спустя шесть месяцев после форсирования Днепра в Херсонской области и захвата плацдарма в селе Крынки на левом берегу, украинская морская пехота не только удерживает свои позиции, но и медленно движется к соседнему населенному пункту Казачьи Лагеря. Об этом пишет американский Forbes.

Как отмечает корреспондент издания Дэвид Акс, украинские бойцы, преимущественно из 35-й бригады, сражаются за каждое здание, каждую улицу. И достаточно часто преимущество имеет сторона боев, владеющая большим количеством дронов над конкретным участком. По мнению Акса, украинцы еще и потому добиваются крупных успехов в Крынках, поскольку их ночные беспилотники под названием "Баба-Яга" не только бомбят в темное время суто и забрасывают минами подступы к Крынкам, но даже обеспечивают логистику: сбрасывают боеприпасы, воду, еду и медикаменты.

"Днем украинские дроны преследуют россиян, приближающихся к Крынкам", — дополняет украинский дрон-оператор с ником "Kriegsforscher".

Фото: Google Maps

Электронная война

Такой тип войны является ключевым фактором. Как пишет Forbes, украинские войска РЭБ, оснащенные мощными радиоглушителями, подготовили поле боя под Крынками еще осенью 2023 года, за несколько недель до того, как первые морские пехотинцы переправились через Днепр.

"Украинцы не заземлили все российские беспилотники, но заземлили достаточное их количество, чтобы морские пехотинцы могли переправиться через реку и создать плацдарм", — уточняет Акс.

Собственные глушилки россиян работают далеко не так хорошо, предоставляя украинским группам беспилотников большую свободу действий по всему району Крынков, считает корреспондент. И рассказывает, как украинские дроны-разведчики круглосуточно несут охрану, наблюдая за российскими войсками к югу от Крынок — моторизованной дивизией, воздушно-десантной дивизией, двумя бригадами морской пехоты и механизированной бригадой — с целью концентрации войск и техники для одного из своих частых штурмов плацдарма.

Потери российских оккупантов

С октября 2023 года, как подтверждают данные OSINT-аналитика Naalsio, россияне потеряли 222 машины, пытаясь вернуть Крынки, в том числе раритетные танки Т-62, которые Кремль вывел из долгосрочного хранения, чтобы восстановить хотя бы частично 2600 танков, потерянные в Украине. Украинцы же, дополняет корреспондент Forbes, потеряли всего 47 транспортных средств, удерживая Крынки.

"Неравномерное соотношение потерь говорит о дезорганизации крупных российских сил на юге Украины, а также о чрезвычайной храбрости украинских морских пехотинцев в Крынках", — подчеркивает Акс.

Фото: Twitter Фото: Twitter

Вместе с тем лживые заявления Кремля о Крынках, как подчеркивает Институт изучения войны (ISW), нацелены создать впечатление, что оккупационная армия побеждает. Это должно не только улучшить рейтинг Путина, но и деморализовать Украину.

"Однако при этом такая риторика может создать завышенные ожидания, которые российская армия не сможет оправдать", — предупреждают аналитики Института.

По мнению экспертов, России становится все сложнее мотивировать свои войска штурмовать украинский плацдарм в Крынках. Они продолжают действовать без применения бронетехники и это очень сильно нервирует их личный состав, который входит в состав штурмовых групп.

Крынки для российской пропаганды

Будучи единственным участком почти тысячной линии фронта двухлетней войны России с Украиной, где украинские силы в настоящее время имеют преимущество, Крынки, вместе с тем, имеют огромную пропагандистскую ценность для РФ. Именно поэтому на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу ложно заявил, что российские войска очистили плацдарм. Кстати, как считает Акс, это также объясняет то, почему и россияне, и украинцы придают большое значение национальным флагам как маркерам своего присутствия.

Так, 13 февраля бесстрашный украинский морской пехотинец забрался на водонапорную башню в западных Крынках и привязал к перилам украинский флаг.

Неделю спустя, 20 февраля, двое российских солдат забежали в восточную часть Крынок, чтобы установить российский триколор. Однако в тот же день, когда россияне вывесили свое знамя, Наталья Гуменюк, пресс-секретарь южного командования Украины, заявила СМИ, что морская пехота в Крынках "продолжает укреплять и работать над расширением плацдарма".

Через неделю после этого российский военкор "Романов" признал, что линии фронта "с устойчивой обороной нет".

Важно

Битва за Крынки: какая ситуация на плацдарме и почему врет Шойгу

Фокус писал, что, по словам руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, нагнетание ситуации в Херсонской области и плацдарма на левом берегу Днепра очень выгодно именно врагу.