Было "очень важное собрание": в Железном Порту прилетело в здание с ФСБшниками

"Вилла Виктория" оккупанты использовали как "штаб МВД". Уже известно, что пострадавших около 25, из них половина — погибшие.

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На Херсонщине в оккупированном Железном Порту произошел прилет в здание, где находились сотрудники российской ФСБ и оккупационной полиции. Пострадало более 10 захватчиков. Об этом сообщили в телеграм-канале "Николаевский Ванек", который связывают с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

"Вчера неизвестные снаряды прилетели в "Виллу Виктории" — такое себе козырное отжатое место с бассейном, рестораном и доступными женщинами в Железном Порту. А кто у нас еще крутится возле таких мест обычно? Правильно — клоуны из ФСБ. Прилетело как раз в момент, как у этих клоунов вместе с другими клоунами из так называемой "военной полиции" были очень важные "заседания", на самом деле просто сидели, как обычно, занимались ничем, имитируя подготовку к "выборам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Вилла Виктория" оккупанты использовали как "штаб МВД" — туда попали два "неизвестных снаряда".

"Здание в труху, скорые долго ездили, копались что-то, ковыряли остатки клоунов. По уже известным данным, пострадавших около 25+, из них около половины отправилась домой — домой в ад. В Железном Порту, Лазурном, Хорлах и Скадовске еще есть несколько "козырных" мест, где сидят похожие клоуны. Мы до вас все равно доберемся", — написал "Николаевский Ванек".

Напомним, что 24 февраля в оккупированном Донецке досталось оккупантам, которые праздновали 23 февраля в местном ресторане. На момент попадания в заведении находились до полусотни оккупантов.

13 февраля "прилетело" по базе оккупантов в Мариуполе. После этого детонировало еще несколько часов.