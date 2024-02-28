Було "дуже важливе зібрання": у Залізному Порту прилетіло в будівлю з ФСБвцями

"Вілла Вікторія" окупанти використовували як "штаб МВС". Уже відомо, що постраждалих близько 25, із них половина — загиблі.

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На Херсонщині в окупованому Залізному Порту стався приліт в будівлю, де перебували співробітники російської ФСБ й окупаційної поліції. Постраждали понад 10 загарбників. Про це повідомили в телеграм-каналі "Николаевский Ванек", який пов'язують із очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"Учора невідомі снаряди прилетіли по "Вілла Вікторія" — таке собі козирне віджате місце з басейном, рестораном і доступними жінками в Залізному Порту. А хто в нас ще крутиться біля таких місць зазвичай? Правильно — клоуни з ФСБ. Прилетіло якраз у момент, як у цих клоунів разом із іншими клоунами з так званої "військової поліції" були дуже важливі "засідання", насправді просто сиділи, як зазвичай, займалися нічим, імітуючи підготовку до "виборів", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що "Вілла Вікторія" окупанти використовували як "штаб МВС" — туди влучили два "невідомі снаряди".

"Будівля в порох, "швидкі" довго їздили, копирсалися щось, колупали залишки клоунів. За вже відомими даними, постраждалих близько 25+, із них близько половини вирушила додому — додому в пекло. У Залізному Порту, Лазурному, Хорлах і Скадовську ще є кілька "козирних" місць, де сидять схожі клоуни. Ми до вас все одно дістанемося", — написав "Николаевский Ванек".

Нагадаємо, що 24 лютого в окупованому Донецьку дісталося окупантам, які святкували 23 лютого в місцевому ресторані. На момент влучання в закладі перебували до пів сотні окупантів.

13 лютого "прилетіло" по базі окупантів у Маріуполі. Після цього детонувало ще кілька годин.