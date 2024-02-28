У оккупантов сезон "мясных штурмов", а Силы обороны не собираются выходить из Крынок, — Гуменюк

Оккупантам не дают использовать бронетехнику из-за того, что они ее всю быстро теряют, поэтому они идут на штурмы со стрелковым оружием.

Related video

На левом берегу Днепра на Херсонщине в районе Крынок оккупанты не оставляют попыток выбить оттуда украинских заисников. Здесь продолжаются "мясные штурмы" оккупантов без применения бронетехники. Об этом сегодня, 28 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Однако мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами же для себя имели большие имиджевые потери", — сказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что даже блогеры РФ раскритиковали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "освобождении" Крынок.

Важно

ВСУ не только удерживают плацдарм в Крынках, но и продвигаются вперед, — Forbes (фото)

"По состоянию на сегодня, за предыдущие боевые сутки враг собрал силы только на одну штурмовую попытку. Это до 30 оккупантов, которые в составе трех групп по 10 человек пытались с разных сторон подойти к Крынкам", — сказала она.

Она добавила, что у Сил обороны на этом участке затруднена логистика, а оккупанты имеют за спиной суши, но несмотря на это экономят бронетехнику для штурмов.

"Неиспользование в штурмах бронетехники у них продолжается как командирское эмбарго. То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они ее все равно экономят. Сейчас у них просто сезон "мясных штурмов"", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, что бойцы ВСУ рассказывают, что потери россиян в Крынках Херсонской области исчисляются сотнями, только дроны уничтожили их больше, чем озвучивал президент России Владимир Путин.

23 февраля представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.