Армия США сокращает численность и готовится к крупномасштабным войнам, — АР

В общей сложности в американской армии сократят 24000 военнослужащих. Из них около 3 000 человек будут сокращены в армейском спецназе из-за окончания борьбы в Ираке и Афганистане.

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Армия США на фоне проблем с набором персонала проведет реструктуризацию и сократит свою численность на 24 000 человек. Сокращение почти 5% рабочих мест коснется в основном тех должностей, которые оставались незанятыми. Об этом 27 февраля сообщили журналисты Associated Press.

В материале говорится, что реструктуризация проводится с целью усиления возможностей для ведения крупномасштабной войны, поскольку армия борется с нехваткой рекрутов, из-за которой невозможно набрать достаточное количество солдат для заполнения всех вакансий.

Так общее число американских военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, сейчас составляет около 445 000 солдат. В то время как армия США в ее нынешней структуре может иметь до 494 000 солдат. Согласно новому плану, цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет привлечь достаточное количество военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 000.

При этом сокращения коснуться в основном уже пустующих должностей, связанных с борьбой с повстанцами, число которых увеличилось во время войн в Ираке и Афганистане, но которые сейчас уже не нужны. Таким образом около 3 000 человек будут сокращены в армейских силах специальных операций.

Также сокращения коснутся должностей в механизированных соединениях, занимавшихся обучением иностранных войск и должностей в армейских силах специальных операций.

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Отмечается, что реструктуризация позволит направить около 7500 военнослужащих в другие части и соединения, включая подразделения ПВО и борьбы с БПЛА, а также в пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями киберразведки и нанесения ударов на большие расстояния.

"Мы отходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим подготовиться к крупномасштабным боевым операциям" — заявила министр армии США Кристин Вормут.

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