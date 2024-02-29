Четыре фазы: Германия спрогнозировала сценарии нападения на страны НАТО, — СМИ

Правительство ФРГ предлагает взять представленный сценарий за основу для построения концепции гражданской защиты, а соответствующим ведомствам — смоделировать собственные "подсценарии" для более эффективной обороны.

Related video

Правительство ФРГ подало в Бундестаг отчет об анализе рисков для гражданской защиты, где смоделированы сценарии вероятного нападения неизвестного агрессора на страны НАТО. Об этом сообщила "Европейская правда", в распоряжении которой оказался упомянутый отчет.

Как отмечается в отчете, он подготовлен на основе уроков полномасштабного вторжения России в Украину, что подтвердило вывод специалистов относительно современных военных действий. В отчете подчеркивается, что эти действия сочетают классические и неконвенциональные операции, к которым относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

"Нападение агрессора — гибридное и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", — говорится в отчете.

От дезинформации до операций в космосе

Специалисты, готовившие этот правительственный отчет, представляют один из сценариев нападения на страны Североатлантического альянса, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, однако не уточняют, какое развитие событий предусматривают другие.

По мнению авторов отчета, представленный сценарий разбивает конфликт на четыре фазы:

первая — длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность — гибридное воздействие происходит тайно и связать его с агрессором сразу невозможно;

вторая — длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО. Одновременно — развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным и все меньше скрывается;

третья — длится не менее одного года и предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО: выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе;

четвертая — войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

Правительство ФРГ предлагает взять именно этот сценарий за основу для построения концепции гражданской защиты. Однако соответствующим ведомствам по своему профилю рекомендовано смоделировать собственные "подсценарии" для более эффективной обороны.

Ранее стало известно, что Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины. Он имеет гриф "совершенно секретно" и ожидается до конца марта.

Важно

Оружие, а не солдаты: Шольц против идеи Макрона о западных войсках для Украины

Напомним, что некоторые страны НАТО предупреждают о риске агрессии России в ближайшее время. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.