Франция может отправить своих военных в Украину, — премьер-министр

Глава правительства Габриэль Атталь отметил, что солдаты его страны могут обучать украинскую армию или же защищать "определенное количество границ".

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Франция может отправить своих военнослужащих в Украину. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время выступления в Сенате, передает Public Senat.

По словам чиновника, никто во Франции не верит в победу Российской Федерации в полномасштабной войне против Украины.

"Россия изменила свою позицию. Ее позиция стала более жесткой в контексте этого конфликта, а также в отношении нас, Франции и союзников из-за умножения ложной информации с целью отравить нас или кибератак", — сказал Атталь.

Премьер отмечает, что сейчас реальностью заключается в том, что Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции "на всех уровнях".

"Когда мы говорим о французских солдатах, мы абсолютно точно можем говорить о солдатах, которые проходят обучение, оборону наземных войск или защиту определенного количества границ", — уточнил он.

В НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины, который состоялся 26 февраля в Париже заявил, что в Североатлантическом альянсе допускают возможность отправки войск в Украину.

Как отметил французский лидер, два года назад многие лидеры европейских стран говорили, что не станут поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, однако их позиция изменилась.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Париже состоялось "боевое совещание" с участием президента Эмманюэля Макрона, во время которого обсуждалась отправка в Украину армейских подразделений.

Напомним, ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что Болгария не будет отправлять своих военнослужащих на войну в Украину, однако российский президент Владимир Путин не должен быть спокоен из-за этого.