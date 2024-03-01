Алтарь и крестный ход с "иконой" Бандеры: белорус устроил "богохульную провокацию" в РФ

Художник из Беларуси от имени исторического общества разослал российским школам "задание". Владислав Бохан убедил руководителей распечатать отфотошопленные иконы и "почтить святых".

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Белорусский художник-акционист Владислав Бохан заставил российские школы выставить икону со Степаном Бандерой. О "пранке" он 29 февраля рассказал в соцсетях.

"Свечи зажжены. И даже возведены алтари. Но не от посыла души, а потому, что партия сказала! Сказала почтить местночтимых святых: Святого Степана и Святую Светлану", — написал Бохан.

Он отметил, что "по странному совпадению" Святым Степаном оказался Степан Бандера, а Святой Светланой — Светлана Снежко. Художник объяснил, что это судья, которая признала его канал в Беларуси экстремистским.

"Я же говорил, что отомщу", — подчеркнул художник.

Фото: Владислав Бохан / Telegram Фото: Владислав Бохан / Telegram Фото: Владислав Бохан / Telegram Фото: Владислав Бохан / Telegram

Бохан опубликовал отдельно фото "икон", подчеркнув, что использовал "вполне каноническое" фото Бандеры.

"Икона" со Степаном Бандерой Фото: Владислав Бохан / Telegram "Икона" со Светланой Снежко

В российском медиа SHOT заявили, что "максимально богохульная провокация украинского ЦИПСО провалилась".

Выяснилось, что Бохан отфотошопил православные иконы и направил в школы Забайкальского края РФ будто бы письмо от Российского исторического общества. "Организация" требовала от школ распечатать "иконы", вставить их в рамки и осуществить крестный поход в местные церкви.

"А еще пытались убедить российских учителей, что Степана и Светлану канонизировали с одобрения Московского Патриархата совсем недавно — буквально в этом месяце", — отметили пропагандисты.

На выполнение задания "общество" дало школам меньше чем сутки. Уже на следующий день до обеда руководители должны были отправить отчет об акции с фото.

Фейковое письмо Фото: Shot

Во вражеском медиа заверили, что руководители школ якобы поняли обман и обратились в полицию. Однако опубликованные Боханом фото свидетельствуют о том, что по меньшей мере половина задачи была выполнена.

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