Мобилизация в Украине: смогут ли мужчинам за границей вручить повестку в ТЦК

По словам народного депутата Федора Вениславского, профильный комитет продолжает обсуждать нормы призыва. Граждане вне страны смогут обновить свои данные при помощи электронного кабинета, однако механизма для их призыва пока что нет.

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В Верховной Раде все еще не приняли окончательное решение касаемо законопроекта о мобилизации №10449. В документе есть норма о выдаче повесток украинцам. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" рассказал, касается ли это граждан, которые находятся за границей.

По его словам, в документе, который предложил Кабинет министров, есть норма о том, что мужчины, которые находятся за границе, смогут оттуда обновить свои данные. Сделать это можно при помощи электронного кабинета.

В то же время, выдавать повестки таким украинцам не будут.

"Механизма, как это делать, сейчас нет", — заявил Федор Вениславский.

Отдельно было отмечено, что в профильном комитете было принято решение отклонить норму о том, чтобы мужчинам за границей переставали предоставлять консульские услуги в случае отсутствия военно-учетных документов.

Мужчинам вне Украины предоставят возможность при помощи телефона или через электронный кабинет получить необходимые документы. Также в такой способ они смогут уточнить свои данные.

"Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — продолжил Федор Вениславский.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Верховной Раде назвали возможные наказания для украинских уклонистов. Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что профильный комитет продолжает рассматривать ограничения и некоторые из них уже отбросили Среди возможных санкций предусматривается блокировка банковских счетов, запрет на вождение, а также штрафы.