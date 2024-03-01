"Обучение продолжается": украинские летчики уже отрабатывают удары на F-16, — Игнат

По словам спикера ВС Юрия Игната, пилоты ВСУ учатся, как обслуживать самолеты F-16 и вооружение этих истребителей, как его программировать.

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Украинские пилоты уже приступили к тренировкам на истребителях F-16, осваивая тактические маневры, включая атаки как по воздушным, так и по наземным целям. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически задачи ударов по воздушным и неземным целям. Ведь важно научиться не только летать на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать", — отметил спикер.

Игнат отметил, что в настоящее время активно идет подготовка наземного персонала. Они получают навыки обслуживания самолетов F-16, осваивают процессы работы с вооружением и программирования систем этих истребителей.

"Эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожал воздушные, наземные, ну и надводные цели", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Также в Украине проводится работа по подготовке и адаптации инфраструктуры на определенных аэродромах, чтобы обеспечить возможность оперирования этими самолетами с украинских баз.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна поставит F-16 в Украину до 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу 22 февраля подтвердил, что ВСУ смогут пересесть на истребители F-16 уже вскоре. Он назвал усиление ВВС "фундаментальной задачей".