"Враг там успокоился": в 3-й ОШБр рассказали детали освобождения Красногоровки

По словам майора ВСУ Максима Жорина, потенциал РФ, их попытки наступления закончатся только тогда, когда украинские бойцы уничтожат критическое для них количество личного состава и техники.

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Третья штурмовая бригада успешно вытеснила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Освобождение этого населенного пункта имело большое значение не только с точки зрения восстановления контроля, но и для восстановления тактического преимущества на данном участке. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в комментарии изданию "24 Канал".

"Сейчас после наших действий враг именно по этому направлению успокоился. Там у него отпало желание продвигаться вперед. Здесь не только тактическое положение. Вопрос еще в том, что перед Красногоровкой есть позиции, которые легче и лучше удерживать. Поэтому очень важно было их вернуть, чтобы вернуть определенное тактическое преимущество на этом участке", – объяснил он.

Максим Жорин подчеркнул, что вторым крайне значимым аспектом является непрерывная работа Вооруженных Сил Украины над одной из ключевых задач. Речь идет о систематическом уничтожении вражеских сил, персонала и военной техники с максимальной эффективностью.

"Я считаю, что их потенциал, их попытки наступления закончатся только тогда, когда мы уничтожим критическое для них количество личного состава и техники. Над этим мы работаем", – подчеркнул заместитель командира.

Напомним, 27 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что ВС РФ пытаются использовать тактические возможности, полученные захватом Авдеевки, чтобы продвинуться дальше в Донецкой области.

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 27 февраля украинские военные "стабилизировали линию обороны" под Авдеевкой.