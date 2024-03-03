Должны чувствовать фронт: Сырский имеет карт-бланш на кадровые решения, — Зеленский (видео)

По словам украинского президента, уже на следующей неделе Главнокомандующий ВСУ вернется с передовой, после чего должен будет предоставить доклад о будущих действиях в армии.

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Новый Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский имеет карт-бланш на решения, которые связаны с кадровыми перестановками. От него ожидаются конкретные действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения к народу, которое было опубликовано в его Telegram-канале 2 марта.

По его словам, уже на следующей неделе должны будут поступить предложения о том, какими будут дальнейшие изменения в армии и какие действия планируются.

"У главкома — карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах — любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт — реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно он добавил, что в ближайшие несколько дней Александр Сырский должен будет вернуться с фронта. По результатам этой поездки он должен подготовить детальный доклад с конкретными шагами на будущее.

К слову, Владимир Зеленский также затронул тему того, как Киев собирается работать на международной арене, чтобы поддержка со стороны союзников продолжалась в необходимых объемах.

"Готовим и дальнейшую работу с партнерами — наши встречи, наши переговоры — ради оружия для Украины, ради непрерывности поддержки", — подытожил президент Украины.

Напомним, 2 марта сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых перестановках в боевых частях. По его словам, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и помощи.