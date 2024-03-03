Укрепления по всей линии фронта: правительство выделило на фортификационные сооружения рекордную сумму

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что строительные работы фортификаций проводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, и будут выполнены в кратчайшие сроки. Французский осинтер опубликовал карты соответствующих укреплений ВСУ.

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Кабинет министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского выделил рекордную сумму для строительства фортификационных сооружений на Запорожском направлении. Речь идет о более 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Глава Запорожской ОГА уточнил, что соответствующее строительство проводят с утра и продолжают поздно вечером.

"Непосредственно на территории Запорожской области выделено более чем 1,3 миллиарда для строительства фортификационных сооружений, и это строительство ведется с утра и продолжается поздно вечером. Некоторые работы проводятся ночью. Все делается для того, чтобы как можно скорее придать ощущение безопасности и гражданским жителям на территории Запорожской области, и, конечно, военным", — подчеркнул он.

По его словам, строительные работы фортификаций проводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, и будут выполнены в кратчайшие сроки.

Федоров добавил, что основная задача строительства заключается в том, чтобы украинские военные чувствовали себя спокойнее и были готовы к любому развитию событий. Однако, он отметил, что это не означает, что кто-то собирается отступать

Федоров подчеркнул, что главная цель строительства заключается в том, чтобы украинские военные чувствовали себя более безопасно и были готовы к любым событиям. Однако он отметил, что это не означает, что кто-то планирует отступать.

"Наоборот, наши военные делают героическую работу сегодня на Запорожской линии фронта", — добавил он.

Французский осинтер опубликовал карты укреплений ВСУ на Запорожье и Донбассе

Osint-аналитик Clément Molin из Франции написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter), что Украина, "сталкиваясь с трудностями на фронте", копает огромные укрепления по всей территории Донбасса и Запорожской области.

"Я уже говорил о "Донбасской линии" по сравнению с "системой Суровикина". Сейчас появляется "линия Сырского", подобная российской", — пишет остинер.

Кроме того, osint-аналитик опубликовал и соответствующую карту и отметил, что — это карта Авдеевки, его собственная работа с помощью "playfra" в Discord.

"Эта линия не является оптимальной для обороны, но она все еще хороша, потому что там есть озера и водоемы, которые поддерживают ее", — добавляет он.

Аналитик считает, что российская армия собирается "взять" Орловку Донецкой области, и будет продвигаться сквозь дыру в линии обороны на запад.

Линия обороны в Запорожской области

"Это новость дня: украинская армия строит большую линию по всей Запорожской области, с противотанковыми рвами и окопами, так же, как российская в нескольких километрах к югу. Сейчас я не могу поделиться спутниковыми снимками, но вы должны понимать, что они действительно впечатляющие", — написал остинер.

Напомним, ранее в издании The New York Times сообщили, что российские войска продолжают постепенно достигать определенных успехов на Авдеевском направлении. Среди причин дефицит боеприпасов и уменьшение западной помощи. Но есть еще одна причина — плохие фортификационные сооружения.