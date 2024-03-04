"Ест россиян на завтрак": Каллас не хотят видеть на руководящих должностях в НАТО и ЕС, — Politico

Глава правительства Эстонии вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе вероятного назначения на должность следующего генерального секретаря НАТО или главы европейской дипломатии, пишет американское издание.

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В Брюсселе несколько месяцев идут разговоры о замене действующего главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля на Каю Каллас, премьер-министра Эстонии. Ряд европейских чиновников считают, что ее кандидатуру поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако "не все уверены, что у нее есть шанс". Об этом пишет издание Politico.

Анонимный источник заявил журналистам, что идея назначить Каллас высоким представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности "остается чувствительной" в некоторых странах.

"Я не думаю, что Франция и Германия согласится на это по тем же причинам, по которым она (Каллас, — ред.) не подходит для работы в НАТО. Неужели мы действительно назначим на эту должность человека, который любит есть россиян на завтрак?", — сказал чиновник.

Отдельно издание напоминает, что премьер-министр Эстонии, как и другие лидеры стран Балтии, недовольны возможным назначением на должность следующего генерального секретаря НАТО действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Балтийские страны считают это свидетельством о неравенстве членов НАТО.

"Если говорить о географическом балансе, то это будет четвертый генеральный секретарь из Нидерландов. И тогда возникает вопрос, есть ли в НАТО страны первого и второго ранга. Мы равны или не равны? Эти вопросы остаются", — сказала Каллас на прошлой неделе.

В Politico отмечают, что страны Восточной Европы действительно занимали не так много руководящих должностей в ЕС и НАТО с тех пор, как большинство из них присоединились к этим двум союзам в 2004 году.

Польша — единственная страна из региона, которая получила одну из самых высоких должностей в блоке. Речь идет о бывшем, а ныне действующем премьер-министре Дональде Туске, который был президентом Европейского Совета в течение одного срока (2014 — 2019 гг.).

Также Ежи Бузек, еще один бывший польский премьер, возглавлял Европейский парламент в течение трех лет (2009-2012 гг.), то есть примерно половину срока.

"В Эстонии, Литве и Латвии чиновники считают, что крупные государства Западной Европы все еще несправедливо предвзято относятся к ним, особенно учитывая их жесткую позицию в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в материале Politico.

Напомним, 15 ноября премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность рассмотреть возможность занять должность генерального секретаря НАТО при должной поддержке.

1 октября 2024 года заканчивается третья каденция генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он занимает эту должность с 2014-го. На самом деле его полномочия генсека подошли к концу еще в октябре 2023 года. Однако в июле прошлого года в НАТО все же решили продлить мандат Столтенберга еще на год.