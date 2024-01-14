"Мы ничего не будем делать": Эстония отказывается возвращать военнообязанных украинцев домой

Украинские власти, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сами должны обратиться к гражданам мобилизационного возраста с просьбой вернуться и помочь своей стране.

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Премьер Эстонии Кая Каллас дала понять, что ее правительство не станет предпринимать какие-либо действия, чтобы украинские мужчины мобилизационного возраста вернулись на родину. По ее словам, это забота украинских властей, которые должны обратиться к своим гражданам в Эстонии с призывом их вернуться. Такое заявление Каллас прозвучало в ходе интервью The Kyiv Independent 13 января.

Эстонский премьер призналась, что данный вопрос она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в страну. В ходе диалога украинский лидер отметил, что есть люди, которые защищают Украину на поле боя, а есть те, кто платит налоги и трудится в тылу, чтобы бойцы на передовой имели все необходимое.

Между тем есть такие люди, которые находятся в других странах, таких как Эстония, и если они соблюдают правила и уже попали в страну, то Евросоюз дает им временную защиту.

"Поэтому мы со своей стороны точно ничего не будем делать, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине", — заявила Каллас.

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Напомним, в конце декабря прошлого года министр иностранных дел Эстонии Лаури Ляенеметс заявил, что если Киев решит вернуть своих граждан через мобилизацию, то Таллину придется делиться с украинскими властями информацией о людях, которые находятся в Эстонии. Однако рамки международного права не предусматривают отдельного соглашения между странами по этому вопросу.