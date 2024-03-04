РФ из-за войны потеряла 90% заказов на запуск коммерческих спутников в космос, — СМИ

По словам журналистов, прежде в Европе часто запускали свои спутники на российских ракетах. В 2021-м у "Роскосмоса" было 35 подобных контрактов.

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Из-за полномасштабного вторжения в Украину в РФ практически свернули программу коммерческих запусков "Роскосмоса". Госкорпорация осталась без зарубежных контрактов, а финансовый кризис углубляется. Об этом пишет The Moscow Times.

Общее число заказов на запуск спутников для стран Европы и других регионов снизилось за последние несколько лет на 90%, отмечает американский астрофизик Джонатан Макдауэлл. Прежде в Европе часто запускали свои спутники на российских ракетах. За год до начала полномасштабного вторжения у "Роскосмоса" было 35 подобных контрактов. Спустя год осталось только два, в 2023 было только три контракта.

В свою очередь, США увеличили число контрактов на коммерческие запуски за аналогичный период более чем втрое, более 320.

Авторы публикации японского издания Nikkei Asia называют США единственной сверхдержавой в космосе. Присутствие в космическом пространстве за счет России теперь расширяют такие страны, как Индия и Китай.

Ко всему прочему, в 2023 году первый в Европе космодром открыла Швеция, а первый запуск запланирован на 2025 год. Два космодрома в Японии работают только в соответствии с правительственной программой. Однако ряд проектов в обозримом будущем ставят задачу коммерческих пусков.

Количество контрактов на запуски спутников

Финансовые сложности у "Роскосмоса" наблюдались еще до полномасштабной войны, когда корпорацией управлял Дмитрий Рогозин.

Пост Дмитрия Рогозина про батут

В 2014 г. он предложил США доставлять астронавтов на МКС посредством батута. Тогда США зависели от полетов из РФ, но уже в 2020 году новый корабль Crew Dragon доставил на орбиту первый экипаж. И Илон Маск написал, что "батут работает".

В 2018 году "Роскосмос" потерял до 10,5 млрд руб. в 2021-м — 31 млрд руб.

Согласно оценкам Euroconsult, ожидается, что мировой рынок космического бизнеса, без учета пилотируемых полетов, вырастет с $12,2 млрд в 2023 г. до $15,8 млрд в 2032-м.

Напомним, что, по оценкам журналистов, активность российской авиации упала после потерь самолетов на $1 млрд.

Также сообщалось, что в Верховной Раде предложили выплачивать украинским военным за российскую технику. Огласили весь список.