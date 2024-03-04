"Крымский мост для них ничего не стоит": Киселев пригрозил ударами по мостам в Германии (видео)

По словам российского пропагандиста, в Германии нет мостов, аналогичных по длине Керченскому, однако есть несколько стратегически важных сооружений, по которым ВС РФ якобы могут ударить "высокоточным гиперзвуком".

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Гендиректор агентства "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев пригрозил, что Россия может нанести удары по четырем мостам в Германии в ответ на возможную ракетную атаку по Керченскому мосту, которая обсуждалась немецкими офицерами на опубликованных секретных переговорах. Об этом в воскресенье, 3 марта, заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Комментируя разговоры о возможной поставке дальнобойных ракет Taurus генералам Бундесвера, Киселев отметил, что в Германии нет мостов, аналогичных Керченскому, однако "есть объекты, на которые можно посмотреть через ракетный прицел".

Киселев добавил, что хотя "будет жаль" немецких мостов, Москве придется "обратить внимание и на другие объекты", так как "наш Крымский мост для них ничего не стоит".

Затем он перечислил четыре моста в Германии, по которым, якобы, Москва может нанести ответный удар.

Это, по его словам, Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, соединяющие материк с островами, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост через Эльбу в 150 км от Берлина.

Рюгенский мост в передаче Киселева Фото: Скриншот

Киселев пригрозил, что Россия нанесет удар сразу по четырем мостам, так как в Германии нет мостов, сопоставимых с Крымским по длине.

"Жалко будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко. Уверен, что после опубликованной записи совещания генералов бундесвера с целью уничтожить наш Крымский мост, и наш генштаб приведет свою рекогносцировку по поводу аналогичных ответных целей в Германии. Высокоточный гиперзвук решит задачу неотвратимо", — заявил Киселев.

Напомним, 4 марта спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованная запись переговоров немецких военных якобы свидетельствует о том, что вооруженные силы Германии обсуждали возможные планы нанесения ударов по территории России.

2 марта стало известно, что Россия перехватила переговоры между генерал-лейтенантом Инго Герхарцем и тремя старшими офицерами Люфтваффе, когда они использовали стандартное готовое программное обеспечение для видеоконференций Webex, которое работало в офисе, для сверхсекретного военного планирования, где обсуждали вопросы поставок ракет Taurus и удары по незаконно построенному Керченскому мосту (Крымский мост).