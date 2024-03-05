Двойная комбинация: как Украина начала чаще сбивать вражеские самолеты, — NYT

РФ начала больше рисковать тактической авиацией, чтобы сбрасывать управляемые авиабомбы на украинские позиции. Однако Украина смогла найти эффективную комбинацию, чтобы сбивать вражеские "Сушки".

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Продвижению ВС РФ на востоке способствует рискованная поддержка тактической авиации на линии фронта. Также это помогло Украине сбивать вражеские самолеты, уже заявлено более 10 машин. Об этом сообщает The New York TImes.

Последние два года полномасштабная война велась в основном на земле, все это поддерживалось артиллерией и беспилотниками. Военно-воздушные силы РФ начали играть большую роль в прикрытии наземных сил. Военные аналитики фиксируют, что ВС РФ все больше бомбит позиции Сил обороны КАБами. Такая тактика впервые применилась во время штурмов Авдеевки.

Украина со своей стороны сбила уже 15 самолетов с февраля 2024 года. Среди них 7 тактических бомбардировщиков Су-34, самолет-разведчик А-50У, Су-35 и другие. В издании заявляют, что независимо проверить украинские заявления невозможно. Аналитики Oryx добавили только два истребителя Су-35, а британская разведка подтвердила сбитие А-50.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в большую воронку после сброса", — рассказывает украинский военный Егор Цукор о КАБах.

Директор проекта противоракетной обороны в вашингтонском центре стратегических и международных исследований Том Карако говорит, что РФ высокие потери самолетов в ВКС могли стать результатом сбора Украиной разведывательной информации о передвижении российских самолетов и развертывании систем ПВО. Пока неизвестно, каким комплексом Украина сбивает российскую авиацию.

Также неизвестно, насколько РФ может выдержать потери в долгосрочной перспективе. Аналитики RUSI говорят, что РФ потеряла почти 160 квалифицированных лиц, что является серьезной потерей для боеспособности.

Напомним, 4 марта СМИ писали, что РФ стала в разы реже летать после потери значительного количества авиации.

2 марта Воздушные силы рассказали об уничтожении очередного самолета Су-34.