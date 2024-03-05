Готовы платить немалые деньги: украинских ветеранов "выманивают" иностранцы, — бывший военный

По словам бывшего бойца ВСУ Маси Найема, после окончания войны с Россией неизвестно, останутся ли украинские ветераны в стране или будут перекуплены в армии других государств.

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Бывший боец украинских вооруженных сил и адвокат Маси Найем подчеркнул, что уже на данный момент иностранные лица начали проявлять интерес к украинским военным, предлагая им деньги за участие в миссиях за рубежом. Он выразил опасения относительно того, будут ли украинские ветераны оставаться в стране после завершения военных действий при таких обстоятельствах. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Он заявил, что его оперативному сержанту предлагали 10 тысяч долларов за миссию в другой стране.

"Я очень благодарен ему, что он ценностный, но это, я думаю, редкость. Однако сейчас эти люди, которые непосредственно на линии фронта, когда демобилизуются, они переедут. И это риторический вопрос, переедет ли он в другую страну за своей женой или останется здесь? Что ему государство дало как бывшему военному, нынешнему ветерану?" — сказал он.

Найем подчеркнул, что в Украине отсутствует четкая информация относительно того, какие именно меры поддержки необходимы для ветеранов. Он выразил мнение, что большинству военнослужащих не требуются льготы, предоставляемые государством. По его мнению, приоритетом для государства должно быть обеспечение возвращения военнослужащих к нормальной жизни, где они смогут самостоятельно обеспечивать себя заработком.

"Еще раз вспоминаю о квартире. Если каждого ветерана спросить, хочешь ли ты квартиру, конечно, мы хотим квартиру. Правда, я хочу. Я не имею своей квартиры… Но самое важное — дать все, чтобы они стали равными с гражданскими… Единственная задача государства — вернуть военного в ситуацию, когда он может зарабатывать деньги сам на себя. Потому что если нет, то он бремя для государства", — пояснил адвокат.

Военный также утверждает, что разработка новой ветеранской политики невозможна без переосмысления общественного контракта. Маси Найем подчеркнул, что текущее состояние общественного контракта отражает текущее положение дел в Украине.

Напомним, что ветеран Юрий Гудыменко заявил, что государство должно обеспечивать гражданам ясность относительно мобилизации и их роли в военное время.