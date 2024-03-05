Привязано к рельефу: в ОСУВ "Таврия" рассказали, какие оборонительные укрепления имеют под Авдеевкой

Украина построила возле уже оккупированного города в Донецкой области танковые капониры, противотанковые рвы, бетонные бункеры, а также мобильные взводно-опорные пункты с бронированными капсулами, говорят в командовании.

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Оборонительные укрепления Сил обороны Украины в районе Авдеевки Донецкой области не сплошная линия, а разветвленная система, где все привязано к рельефу. Об этом 5 марта в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, фортификационные сооружения вблизи Авдеевки были построены еще с декабря 2023 года, чтобы сдерживать наступление россиян, и они не напоминают по форме стену, которую хотят видеть люди.

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"На Донбассе оборона не такая, как у россиян на других направлениях. Все привязано к рельефу, особенностям местности, водным преградам. Я лично был на укреплениях, они построены, это не сплошная линия, как кто-то хочет видеть, но это разветвленная система еще с декабря 2023 года", — сказал Лиховий.

Он добавил, что речь идет о танковых капонирах, противотанковых рвах, бетонных бункерах, а также мобильных взводно-опорных пунктах с бронированными капсулами.

"Те, кто говорят, что у нас нет фортификаций, они прежде всего унижают инженерные войска и наши механизированные бригады, которые постоянно выполняют эту работу для усиления обороны. Укреплений много не бывает, хотелось бы еще больше", — сказал Лиховой.

Напомним, что Defence Express сообщили, что в Силах обороны существует проблема с материалами для строительства фортификационных укреплений. Для строительства эффективных укреплений непосредственно на линии фронта украинским военным не хватает техники, бетона и порой леса.