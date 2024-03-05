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Воєнний фокус ЗСУ вийшли з Авдіївки Російсько-українська війна

Прив'язано до рельєфу: в ОСУВ "Таврія" розповіли, які оборонні укріплення мають під Авдіївкою

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Окопи ЗСУ

Україна збудувала біля вже окупованого міста на Донеччині танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами, кажуть в командуванні.

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Оборонні укріплення Сил оборони України в районі Авдіївки на Донеччині не суцільна лінія, а розгалужена система, де все прив’язано до рельєфу. Про це 5 березня в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, фортифікаційні споруди поблизу Авдіївки були збудовані ще з грудня 2023 року, щоб стримувати наступ росіян, і вони не нагадують за формою стіну, яку хочуть бачити люди.

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"На Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", — сказав Лиховій.

Він додав, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.

"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", — сказав Лиховій.

Нагадаємо, що Defence Express повідомили, що в Силах оборони існує проблема з матеріалами для будівництва фортифікаційних укріплень. Для будівництва ефективних укріплень безпосередньо на лінії фронту українським військовим не вистачає техніки, бетону й часом лісу.