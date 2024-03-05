Мобилизация в Украине: в Верховной Раде рассказали, кого из студентов лишат права на отсрочку

По словам нардепа Федора Вениславского, право на отсрочку от мобилизации будут иметь только те студенты, которые получают высшее образование последовательно.

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В случае принятия нового законопроекта о мобилизации в Украине, студенты столкнутся с определенными изменениями в процессе призыва, включая отмену отсрочки от военной службы. Об этом сообщил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии изданию ТСН.

По его словам, некоторых из действующих студентов лишат этого права.

Представитель Верховной Рады отметил, что в случае принятия законопроекта, студенты смогут получить отсрочку от мобилизации только в том случае, если они получают высшее образование последовательно.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра – права на отсрочку от мобилизации не будут иметь", – сообщил Вениславский.

Он уточнил, что данное правило будет применяться и к студентам, которые уже имеют высшее образование в одном профиле, но решили получить высшее образование в другом профиле того же уровня. Такие студенты не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

Напомним, что 1 февраля правительство Украины представило Верховной Раде свой последний законопроект, связанный с мобилизацией. В данном документе перечислены категории граждан, которые не подлежат призыву.

Новый законопроект о мобилизации предлагает три вида наказаний для военнообязанных, которые будут игнорировать вызовы в ТЦК.

Также в документе говорится о новом способе вручения повесток. В частности, их могут отправлять с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.