Был обманом завербован в ВС РФ: на войне в Украине погиб гражданин Индии (видео)

По данным журналистов, 30-летний Шри Мохаммед Асфан и еще несколько граждан Индии были обмануты агентами и наняты в качестве "помощников" для российских военных.

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Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб на войне в Украине, воюя на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Информацию о гибели мужчины подтвердила пресс-служба посольства Индии в России 6 марта.

"Нам стало известно о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана. Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его останки в Индию", — сообщили в ведомстве.

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По информации news18, 30-летний Асфан погиб в Украине после того, как он и еще несколько граждан Индии были обмануты агентами и завербованы в качестве "помощников" для российских военных.

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Журналисты отмечают, что семья погибшего обращалась к правительству с просьбой помочь вернуть мужчин из зоны боевых действий. В МИД Индии заявили, что делают "все возможное", чтобы "досрочно уволить" около 20 индийских граждан, которые работают в качестве вспомогательного персонала в ВС РФ.

О гибели Асфана также написал журналист Наваб Абрар, подтвердив, что тот был обманом завербован в российскую армию в качестве "помощника". По его данным, у погибшего осталась жена и двое детей.

Мохаммед Асфан погиб в Украине Фото: X (Twitter)

Ранее семеро граждан Индии записали видео, в котором заявили, что Россия принуждает их присоединиться к войне в Украине против их воли.

На видео мужчины говорят, что приехали в РФ якобы встречать Новый год, после чего турагент предложил им также посетить Беларусь.

"Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы приехали в Беларусь, агент попросил у нас денег и исчез", — сказал один из них

В Беларуси, по словам молодых людей, их задержала полиция и передала России. Там их "заставили подписать документы", объяснив, что альтернативой службы в российской армии будет заключение на 10 лет.

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Напомним, 5 марта СМИ опубликовали материал, в котором семьи индийских мужчин подробно рассказали, как их родственников обманом заставили поверить, что они подают заявку на работу помощниками в российских правительственных учреждениях, но были вынуждены отправиться на передовую, подвергая свою жизнь опасности.