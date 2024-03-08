ИИ, БТРы и футуристическая дронобойка: самое интересное оружие с выставки DIMDEX в Катаре

Искусственный интеллект — тренд, который не обошел стороной и военную технику. Дроны автоматически обнаруживают цели, а системы противодействия — дроны. Также страны показали уже готовые решения для потенциального заказчика.

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В Катаре проходила Международная выставка и конференция морской обороны в Дохе DIMDEX 2024. Фокус собрал самые интересные образцы оружия, как нового, так и уже известного.

"Дронобойка" с передовыми технологиями — i-X Stealth Combat Vehicle

Бельгийский производитель John Cockerill продолжает работать над платформой i-X, которая призвана для борьбы с дронами. Кроме футуристического дизайна производитель поработал, чтобы машина была эффективной против БПЛА. В последнюю итерацию добавлены элементы искусственного интеллекта в системе управления огнем.

Система управления имеет автоматическое обнаружение и сопровождение целей, а искусственный интеллект добавляет прогнозирование движения целей. Вместе с улучшенными баллистическими характеристиками повышается эффективность системы. Машина может вести прицельный и эффективный огонь на скорости 120 км/ч на бездорожье. Общая максимальная скорость составляет 200 км/ч и имеет запас хода 600 км. Силовая установка гибридная и позволяет разгоняться до 100 км в час за шесть секунд.

Вооружением выступает 25-мм или 30-мм автоматическая пушка, которую можно дополнить противотанковыми ракетами. Помогать обнаруживать цели будут сенсоры: тепловизионная камера, лазерный дальномер и акустические сенсоры.

i-X Cockeril имеет футиристические технологии, которые позволяют эффективно сбивать дроны Фото: Armyrecognition

Китайская многоцелевая ракета CM-501GA

Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация CASIC представила ракету CM-501GA для ударов вне зоны видимости (NLOS). Боеприпас разработан для замены предшественника CM-501G. Его носителем может быть легкие транспортные средства, небольшие корабли и вертолеты. Радиус действия ракеты составляет 40 км.

Первая версия ракеты была представлена еще в 2014 году. Обе ракеты базируются на снаряде CM-510G, которая была создана еще раньше. Концептуально китайцы повторяют американскую систему NLOS Net Fire, которую не производят с 2010 года.

Китай рекламирует новую легкую многоцелевую ракету CM-501GA легкую многоцелевую ракету Фото: Armyrecognition

Последняя версия CM-501GA имеет двойную систему наведения на среднем курсе — это инерциальная система и GPS. В конечной фазе полета используются инфракрасная и телевизионная наводка. Известно, что снаряд имеет диаметр 180-мм и общую массу 100 кг, из которой 20 кг осколочно-фугасная боеголовка.

Новинка может поражать:

движущиеся цели на суше и море; стационарные высокоценные средства; воздушные угрозы по типу вертолетов и дронов.

Есть признаки, что новую многофункциональную ракету хочет купить Пакистан для потенциальной интеграции на вертолеты Z-9 Harbin и фрегатах 054 A/P.

Самая совершенная версия БПЛА Camcopter S-100

Австрийская компания Schiebel представила усовершенствованную беспилотную авиационную систему Camcopter S-100. Его позиционируют как универсальное применение для сухопутных и морских операций. Беспилотник не является новым, на выставке показали самую совершенную версию. S-100 может работать в различных условиях от открытого моря до пересеченной местности. Конструкция позволяет выполнять миссии:

наблюдение;

разведка;

ретрансляция связи;

захват целей.

Беспилотник может работать полностью в автономном режиме, в том числе автоматически приземляться и взлетать. Дрон способен преодолевать расстояние до 200 км, имеет автономность до 6 часов, а полезная нагрузка составляет до 50 кг.

Боевой модуль от дронов Cockerill 1030

Кроме полноценной машины для борьбы с дронами John Cockerill Defense представила боевой модуль Cockerill 1030. Разработка создана по заказу Катара. В основе лежит автоматическая пушка Mark 44 от Northrop Grumman. Особенностью боевого модуля являются возможности по уничтожению беспилотников. Благодаря радарам и сенсорам оператор может с высокой точностью поражать цели. Этому способствует диапазон подъема ствола от -10 до 70 градусов. Как и в случае с i-X, Cockerill 1030 получил элементы искусственного интеллекта для обнаружения БПЛА.

В будущем боевым модулем можно будет управлять дистанционно, что позволит установить его на стационарной позиции внутри защищенного автомобиля.

Самый технологичный БТР LAV-700 Desert Viper

Как и в случае с другими образцами оружия LAV-700 дебютировал еще раньше. Однако показанный образец является квинтэссенцией улучшений, которые продолжаются с 2017 года. Общий вес машины составляет 21 тонну, а грузоподъемность может достигать еще 11 тонн.

LAV-700 Desert Viper Фото: скриншот

БТР имеет ряд особенностей:

гидропневматическая подвеска;

топливные баки, которые сами герметизируются в случае поражения;

кресла, поглощающие энергию;

защита от пуль калибром 14,5 мм и 30-мм в переднюю проекцию.

Кроме этого LAV-700 Desert Viper можно оснастить боевым модулем калибра 30 или 40-мм. Двигателем выступает 711-сильный двигатель Caterpillar C13 с турбонаддувом. Это позволяет развивать скорость более 110 км/ч и иметь запас хода более 1000 км. БТР способен преодолевать препятствия под углом до 60% при боковом склоне 30%, а также преодолевать брод до 1,2 метра.