ВС РФ ударили ракетой по Сумах: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Российский ракетный удар привел к повреждению ряда инфраструктурных объектов — школы, больницы, водоканала.

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В результате ракетного удара России по городу Сумы, который враг совершил в четверг, 7 марта, ранения получил один человек. Эту информацию уточнили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Facebook.

По информации ОВА, также повреждена гражданская инфраструктура.

"Предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек. Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала", — сообщили в Сумской ОГА.

На месте прилета работают все необходимые службы.

К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролиска", добавили в ОВА.

Напомню, ночью 6 марта Россия атаковала Сумы иранскими дронами-камикадзе Shahed. Под ударом оказались гражданские объекты. К медикам обратились 7 человек, среди них — 10-летний мальчик. Три вражеских беспилотника повредили помещения в 11 многоквартирных домах, здание дошкольного учебного заведения, а также 20 автомобилей.

Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что этот случай был первым за последние несколько месяцев, когда БпЛА типа Shahed были нацелены на объекты в Сумах.

5 марта во время ночной атаки ВС РФ украинские военные обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed. БпЛА атаковали Одесскую область.