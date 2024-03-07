Самое трудное — это танк: военный рассказал, как ремонтируют подбитую технику (видео)

По словам военного Олега, нужно помогать тем, кто воюет на передовой — чем только возможно. Потому что прежде всего — наша победа.

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В Вооруженных силах Украины есть немало профессий, которые часто остаются как бы "в тени", но от этого являются не менее значимыми. Журналисты "Громадського" провели день с ремонтной ротой 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка и рассказали, как работают ребята.

Военные, благодаря которым подбитая и поломанная техника возвращается на поле боя, работают практически без выходных — от рассвета и до первых сумерек.

"Сначала танки было трудно ремонтировать. Когда сказали: "Идешь делать танк!", а ты пришел и смотришь на него, не знаешь, как подступиться. Миллион трубочек и проводов. Два-три раза покрутил, и постепенно начинает получаться", — вспоминает 21-летний Олег, который стал в ряды Вооруженных сил еще в 18 лет по повестке, а сейчас перешел на контракт.

Олег родом из Лимана, что в Донецкой области. Учился в Одессе на автослесаря, но во время коронавируса вернулся домой. На срочную службу пошел сразу, не раздумывая, и вот уже два года ремонтирует военную технику. И считает, что научиться можно всему — главное иметь желание.

"Из школы я один служу, остальные все — выехали. Осталось два товарища. Даже те, на кого я не думал, что уедут (в Россию. — Ред.), сбежали ночью вместе с русскими. Вокруг все гуляют, занимаются своей жизнью, а ты здесь. Встречаешься с девушкой, но видишь ее максимум 30 дней в году. Так семью не сильно построишь", — говорит Олег.

Однако иногда ему удается выехать в короткий отпуск в Винницкую область — к своей девушке, с которой они вместе уже 5 лет.

С грустью военный вспоминает свой дом в Лимане Донецкой области, свою семью.

"Мама с сестрой уехали, а папа остался охранять дом. Однако, когда зашли россияне, уже на второй день охранять было нечего. Узнавал о состоянии дел через соседей, но переживал, чтобы никто не сдал отца, потому что многие знали, где я служу", — рассказывает Олег.

После оккупации он ездил домой, рассказывает, что практически 90% города разбито, родители живут в летней кухне, но главное, что живы.

Олег подчеркивает, что сначала его распределили в ІТ-подразделение и пообещали научить, но впоследствии дали всем возможность выбрать подразделение, где бы хотел служить. Он и выбрал ремонтную бригаду, потому что знает, "куда и какая гайка крутится".

"Все можно сделать, когда есть запчасти, то ли день дают, то ли два-три. Но когда запчастей нет, тогда ждем и до двух недель", — отмечает военный.

Иногда волонтеры привозят машины, рассказывает Олег, вроде бы на ходу, но не всегда исправные.

"Сразу звонишь им, перечисляешь, что нужно, и они сразу практически доставляют", — подчеркивает военный.

И добавляет, что в ремонтной роте все друг другу подставляют плечо, подсказывают, включают каждый свою смекалку, навыки, умения, и так оно и получается, как надо.

"А вообще нужно помогать тем, кто воюет на передовой — чем только возможно. Неизвестно, что будет — сегодня, завтра, через 5-10 минут. Но хочется уже домой: строить дом, создавать семью и жить дальше. Однако прежде всего — наша победа", — констатирует Олег.

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